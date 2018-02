Handbal (f): IHF - Cristina Neagu, nominalizata la titlul de cea mai buna jucatoare a lumii in 2017

Cristina Neagu (CSM Bucuresti) a fost nominalizata de catre Federatia Internationala de Handbal pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2017, distinctie pe care interul stanga a mai castigat-o in 2010, 2015 si 2016. Campioana Romaniei la handbal feminin mai are o reprezentanta in aceasta ancheta: suedeza Isabelle Gullden.









Nominalizarile pentru anul 2017 au fost facute in urma voturilor exprimate de experti ai IHF si de antrenori ai echipelor nationale.



Cele doua jucatoare de la CSM Bucuresti se afla pe o lista alaturi de alte trei handbaliste: Nora Mork (Norvegia), Stine Bredal Oftedal (Norvegia) si Nycke Groot (Olanda).La masculin, lista nominalizatilor ii cuprinde pe: Sandern Sagosen (Norvegia), Nikola Karabatic (Franta), Luka Cindric (Croatia), Domagoj Duvniak (Croatia) si Andy Schmid (Elvetia).Fanii si reprezentantii presei isi pot vota favoritii pana pe 20 februarie, pe site-ul oficial al Federatiei Internationale de Handbal