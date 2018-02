Handbal: Accidentare grava pentru cea mai buna marcatoare a echipei Gyor - Nora Mork ar putea lipsi sase luni

Nora Mork, cea mai buna jucatoare a echipei Gyor Audi ETO KC, s-a accidentat grav la genunchiul drept, in repriza a doua a meciului dintre campioana Europei si Nykobing, din Grupa Principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. Norvegianca ar putea lipsi cel putin sase luni de pe teren, primul diagnostic fiind ruptura la ligamentul incrucisat anterior.





Interul dreapta s-a accidentat in minutul 47 al partidei cu Nykobing, dupa o saritura in semicercul danez. Mork a parasit terenul pe targa, cu ochii in lacrimi, fiind transportata direct la spital. Primele teste efectuate la genunchiul drept au relevat ca norvegianca are ruptura la ligamentul incrucisat anterior, iar in zilele urmatoare va fi supusa unei interventii chirurgicale. Timpul de recuperare dupa o astfel de accidentare este de cel putin sase luni, potrivit doctorului Peter Balogh, citat de site-ul oficial al echipei maghiare.





In actualul sezon al Ligii Campionilor, Nora Mork este cea mai buna marcatoare de la Gyor, cu 49 de reusite.





Nora Mork are in palmares doua Ligi ale Campionilor: in 2011 cu Larvik si in 2017 cu Gyor. Alaturi de nationala Norvegiei, Mork a castigat Campionatul Mondial in 2015 si de trei ori Campionatul European (2010, 2014 si 2016). La editia din 2017 a Campionatului Mondial, unde Norvegia a fost medaliata cu argint (21-23 in finala cu Franta), Nora Mork a fost cea mai buna marcatoare a turneului, cu 66 de goluri.







Echipa lui Ambros Martin a dominat clar meciul de pe teren propriu cu Nykobing, impunandu-se cu 32-23. Nora Mork si Cornelia Nycke Groot au fost cele mai bune marcatoare ale echipei maghiare, cu 8 goluri fiecare.





Gyor face parte din aceeasi grupa principala cu CSM Bucuresti. Cele doua echipe s-au intalnit in prima etapa, la Bucuresti, iar campioana Romaniei a castigat cu 28-22. Returul va avea loc pe 26 februarie, la Gyor.





Grupa Principala I, clasament:





1. CSM Bucuresti 10 puncte (183 goluri marcate-147goluri primite)

2. Gyor 8 puncte (155-137)

3. Rostov 8 puncte (152-138)

4. Nykobing Falster HK 4 puncte (153-175)

5. RK Krim Mercator Ljubljana 4 puncte (147-169)

6. Midtjylland 2 puncte (133-157)



Primele patru clasate din cele doua grupe principale se vor califica in sferturile de finala (6-8 aprilie turul si 13-15 aprilie returul). Castigatoarele din sferturi se vor califica in "Final Four", care va avea loc la Budapesta, in 12 si 13 mai.