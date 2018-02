Philadelphia Eagles a castigat Super Bowl

Invingatorii au mai avut doua finale ratate, in 1981 si 2005. New England era detinatoarea trofeului si mai castigase titlul de patru ori.Nick Foles (Philadelphia) a fost ales MVP-ul meciului.Cantareata Pink a interpretat imnul national al Statelor Unite la Super Bowl, iar Justin Timberlake a sustinut spectacolul de la pauza. Aceasta a fost cea de-a treia oara cand Justin Timberlake a cantat la gala Super Bowl, el devenind artistul cu cele mai multe aparitii la acest eveniment.La US Bank Stadium din Minneapolis au fost prezenti aproximativ 66.000 de spectatori.