SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 27 Mai 2024, 18:42

0

După un sezon în care a ratat toate obiectivele, Rapid se pregătește să intre în era Neil Lennon. Antrenorul nord-irlandez nu va veni însă singur în Giulești, ci împreună cu un secund care a lucrat la Liverpool, Blackburn și Bolton.

Fani ai Rapidului Foto: Victor Cozmei / HotNews.ro

>> Rapid a anunțat programul pentru pauza de vară – Cantonament în Slovenia pentru elevii lui Neil Lennon

Iain Burnskill, secundul lui Neil Lennon la Rapid – Zece ani la academia lui Liverpool

Dan Șucu a surprins pe toată lumea alegând varianta Neil Lennon pentru banca tehnică a Rapidului, în detrimentul lui Marius Șumudică.

Fostul antrenor al lui Celtic a declarat deja că îl va păstra pe Bogdan Lobonț în staff-ul său, dar clubul a anunțat luni sosirea unui nou antrenor secund cu experiență.

„Iain Brunskill va face parte din stafful lui Neil Lennon, urmând să fie antrenorul secund al Rapidului.

În vârstă de 47 de ani, antrenorul englez deține Licența UEFA Pro și are o vastă experiență ca manager, începându-și cariera la Liverpool FC, unde a condus formația U18 timp de 10 ani, între 1998 și 2008, când a preluat echipa secundă a lui Blackburn Rovers (2008-2010).

După doi ani, Brunskill a devenit „secundul” formației de seniori a lui Blackburn, în Premier League și Championship, iar în 2013 a fost antrenor principal, pentru un sezon, la Floriana FC, în Malta.

Între iunie 2013 și noiembrie 2014, a făcut parte din cadrul Federației Engleze, unde a activat printre altele ca antrenor al naționalei U18. Au urmat doi ani în fruntea academiei lui Bolton Wanderers (2014-2016), după care a preluat naționalele U20 și U23 ale Iordanului (2016-2018).

A fost consultant în China, timp de șase luni, la Shanghai SIPG, iar apoi a condus timp de un an academia lui Molde, în Norvegia (2019-2020).

Din 2020, a fost antrenorul echipelor U18 și U20 ale Chinei, pe care le-a pregătit pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

Brunskill a revenit în Anglia, unde a făcut parte din stafful echipelor Blackpool și Queens Park Rangers. În iunie 2023, a revenit la Blackpool, unde a fost „secundul” lui Neil Critchley.

Diplome: AFC Professional Diploma, MSC Sport & Exercise Psychology, Pre Master Diploma in Leadership Development in Sport, Pre Master Diploma in Business Reseasch Methods.

Ca jucător, Brunskill a fost junior al lui Liverpool FC (1993-1996) și a mai evoluat pentru Bury, Leek, Hednesford și Runcorn” – a anunțat FC Rapid, pe site-ul oficial.