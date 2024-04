SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 23:19

​CFR Cluj a făcut spectacol în Giulești și a surclasat-o pe Rapid, scor 4-1, în etapa cu numărul 3 a play-off-ului SuperLigii României. La începutul partidei, Cristi Săpunaru fusese felicitat pentru că vineri împlinise 40 de ani și că bifa meciul cu numărul 200 în tricoul Rapidului.

Cristian Sapunaru Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristi Săpunaru: „Ne e rușine de toată lumea”

Rapid a avut parte de un meci de coșmar în Giulești contra celor de la CFR Cluj, fiind învinsă categoric, scor 4-1, după un joc mediocru făcut de elevii lui Cristiano Bergodi.

Formația ardeleană a marcat toate cele patru goluri în prima repriză, iar giuleștenii au fost descumpăniți pe tot parcursul jocului.

Deși înainte de startul jocului, Săpunaru fusese felicitat pentru împlinirea vârstei de 40 de ani și pentru că bifa meciul cu numărul 200 în tricoul Rapidului, căpitanul a avut o evoluție sub așteptări.

La finalul confruntării, Săpunaru a fost vizibil dezamăgit de joc și a transmis că îi este rușine față de suporteri.

„Nu am nicio explicație pentru prima repriză. Singura chestie pe care pot s-o spun, nici el (n.r.- arbitrul) nu a văzut foarte bine... Era aut pentru noi, dar a dat corner și de acolo a început dezastrul. O primă repriză de coșmar, în a doua am încercat să revenim...

Mai era ceva de spus în vestiar (n.r.- la pauză)? Singura chestie pe care le-am spus-o a fost să jucăm fotbal în repriza a doua că ne facem de râs. Ne e rușine de suporteri, de toată lumea. Dacă nu ne schimbăm mentalitatea și nu înțelegem că la fotbal nu e atât de simplu, o să cădem în prostie și o să ne batem pentru locurile 5-6.

Era obligatoriu să câștigăm, mai ales în fața suporterilor. E plin stadionul la fiecare meci, iar noi le oferim zile fripte. Am fost penibili, ce să mai? Trebuia să schimbăm 11 jucători la pauză, să intre alți 11. E de vină Mister pentru prima repriză? Trebuie să realizăm și noi jucătorii că atunci când se schimbă un antrenor în mare proporție e vina noastră.

Sunt prea supărat, nu știu... Nu țin minte o repriză ca asta în sezonul acesta. Ce luptă să continuăm? Mai facem calcule? Trebuie să câștigăm următorul meci, să ne prezentăm la meci, nu ca azi.” - a declarat acesta, potrivit Digi Sport.

Clasament play-off SuperLiga

1. FCSB – 38 puncte

2. CFR Cluj – 31 p

3. Universitatea Craiova – 31 p

4. Rapid – 28 p

5. Farul – 26 p

6. Sepsi – 24 p

Etapa a treia din play-off-ul SuperLigii

Sepsi – Farul 1-1

Rapid – CFR Cluj 1-4

FCSB – Universitatea Craiova / duminică 20:30/ LiveBLOG pe HotNews.ro