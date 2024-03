SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 29 Martie 2024, 23:15

CFR Cluj pierde teren în lupta pentru titlu în SuperLiga României, după ce a remizat în deplasare la Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-1. La finalul partidei, Adi Mutu a surprins și a anunțat care este obiectivul echipei pentru acest sezon.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu a transmis că obiectivul CFR-ului este Cupa României

Învinsă în prima etapă a play-off-ului de Universitatea Craiova, CFR Cluj nu a găsit drumul spre succes nici în cel de-al doilea joc, remizând la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, scor 1-1.

La finalul disputei contra grupării convăsnene, Adrian Mutu a făcut o analiză asupra jocului și a surprins când a transmis care este adevăratul obectiv al CFR-ului în acest sezon.

„Eram concentrat în timpul meciului. Din păcate nu reușim să adunăm punctele după niște evoluții bune. Băieții au produs fotbal, însă nu am reușit să băgăm mingea în poartă, atunci când am avut ocazii.

Supărarea e pe faptul că nu profităm de evoluțiile bune. Tabela vorbește până la urmă, noi trebuie să mergem înainte cu aceași atitudine, dar mult mai focusați și mai răi.

Păcat de băieți, păcat de toate ocaziile pe care le au. Nu am ce să le spun după un astfel de joc. Și ei vor să dea gol. Dacă nu se modifică scorul pe tabelă?

Eu nu am avut niciodată titlul în minte! Eu nu știu cine declară, ok, e în ADN-ul clubului. Este un an de reconstrucție. Eu știu la ce club sunt și ceea ce fac. Faptul că nu câștigăm meciurile este un lucru pe care trebuie să îl îmbunătățim.

Cupa este importantă! Mă bucur că nu s-a mai accidentat nimeni. A trebuit să îl folosim pe Mogoș azi, ghinioanele se țin de noi, după accidentarea de la antrenamente.

Vreau să câștig orice meci. S-a văzut și în evoluțiile noastre, dar după aceste scoruri nimeni nu mai are nimic de zis.” - a declarat Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. FCSB – 35 puncte

2. Universitatea Craiova – 28 *

3. CFR Cluj – 28 p *

4. Rapid – 28 p *

5. Farul – 25 p *

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 23 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.