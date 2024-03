SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 12 Martie 2024, 18:26

Farul Constanța defila în sezonul trecut, când termina sezonul regular pe prima poziție a clasamentului. Anul acesta însă lucrurile s-au schimbat, iar Gică Hagi a anunțat noul obiectiv.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Gică Hagi și-a propus podiumul și cupele europene pentru Farul în acest sezon

Campioana en-tire a SuperLigii a obținut calificarea în play-off-ul SuperLigii abia în ultima etapă a sezonului regular.

La zece puncte de liderul FCSB și la cinci de locul al treilea ocupat de CFR Cluj, Farul și-a propus pentru acest final de sezon un loc care să asigure prezența în cupele europene.

„Să participăm în cupele europene. Loc pe podium, absolut, bineînțeles. Ar fi în momentul de față... Nu cred (n.r. locul 1). Dar avem mentalitatea să câștigam fiecare meci.

Suntem departe, eu cred că e o distanță de multe puncte. Dar vom vedea, depinde de cum începem. Dacă batem primele două-trei meciuri, se schimbă.

Ce bine ar fi să fim pe locul 3! Am știut să jucăm meciurile cu echipele bune. Sperăm să jucăm bine și în play-off cu ele. Am făcut multe egaluri și am pierdut mult” – a declarat Gheorghe Hagi, pentru DigiSport.

În prima etapă din play-off, Farul se va deplasa pe terenul Rapidului, vineri de la ora 20:00.

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. FCSB – 32 puncte

2. Rapid – 28 p *

3. CFR Cluj – 27 p *

4. Universitatea Craiova – 25 *

5. Farul – 22 p *

6. Sepsi – 22 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.

Programul primei etape a play-off-ului SuperLigii

Rapid vs Farul/ vineri 20:00

CFR Cluj vs Universitatea Craiova/ sâmbătă 20:00

FCSB vs Sepsi / duminică 21:00