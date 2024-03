SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 02 Martie 2024, 22:57

0

CFR Cluj a remizat pentru a doua oară la rând în SuperLiga României, ardelenii plecând cu un singur punct din deplasarea de la Farul (1-1), iar la finalul partidei, Adrian Mutu a tras concluzii cu privire la jocul echipei sale.

Adrian Mutu Foto: Anca Tepei / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu este convins că CFR Cluj se va ridica la nivelul așteptărilor în play-off

CFR Cluj a smuls un punct din deplasarea de la Farul și este la 11 puncte de liderul FCSB, care are și un meci mai puțin disputat.

Formația antrenată de Adrian Mutu a făcut o primă repriză modestă, însă a revenit în partea secundă, când a și reușit să restabilească egalitatea.

La finalul disputei, Mutu a tras concluziile cu privire la jocul de la Ovidiu.

„Au fost două reprize diferite. În prima am suferit, iar în a doua am dominat. Nu am văzut dacă a fost fault sau nu la Fica. Singura lor ocazie s-a transformat în gol. Ne-a lipsit inspirația. Am jucat cu echipa de pe locul patru în deplasare. A fost meci greu.

După jocul din repriza a doua, meritam golul. Dacă facem un rezumat al meciurilor de când sunt eu, repriza a doua ne-a aparținut mereu. Dar trebuie să avem mai multă continuitate. Avem nevoie de personalitate și încredere în forțele proprii.

Calculele? Se înjumătățesc punctele. În play-off, meciurile vor fi tari. Farul Constanța nu e matematic încă. Vom vedea. Să ne câștigăm meciurile mai întâi. În șapte meciuri, am pierdut doar o singură dată. Au fost meciuri grele. Poate aceste meciuri ne călesc pentru play-off.” - a transmis Adi Mutu, potrivit Digi Sport.

Clasamentul SuperLigii

1. FCSB 61 puncte

2. Rapid București 51

3. CFR Cluj 50

4. Universitatea Craiova 45

5. Farul Constanța 42

6. FC Hermannstadt 40

7. UTA Arad 40

8. Universitatea Cluj 38

9. Sepsi Sf. Gheorghe 37

10. Petrolul Ploiești 35

11. Oțelul Galați 33

12. Poli Iași 32

13. U Craiova 1948 31

14. FC Voluntari 27

15. Dinamo București 26

16. FC Botoșani 20.