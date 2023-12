SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 22 Decembrie 2023, 18:16

HotNews.ro

0

Acționarul majoritar al celor de la Rapid, Dan Șucu, a anunțat vineri că principalul obiectiv pentru anul 2024 este convingerea lui Mircea Lucescu să se alăture proiectului, în orice poziție își va dori.

Mircea Lucescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mircea Lucescu, în discuții de șase luni cu Rapid

Retras de pe banca tehnică a celor de la Dinamo Kiev la începutul lunii noiembrie, Mircea Lucescu a anunțat că nu vrea să se retragă și poartă discuții cu mai multe echipe din străinătate.

Deși l-a reconfirmat în funcție pe antrenorul Cristiano Bergodi, Rapid și-l dorește pe Lucescu senior în orice formă va dori să colaboreze cu clubul alături de care a câștigat titlul în 1999.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului” – a declarat Dan Șucu, pentru Fanatik.

Conducătorii clubului au anunțat ca obiectiv pentru Rapid locurile 1-3 la finalul sezonului, dar giuleștenii ocupă poziția a patra a clasamentului, cu 33 de puncte acumulate, după 21 de etape.