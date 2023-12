SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 10 Decembrie 2023, 22:38

Florinel Coman a fost cel mai bun jucător de pe teren în remiza dintre CFR Cluj și FCSB, încheiată cu scorul de 1-1. Internaționalul român a pasat decisiv la golul lui Darius Olaru și a avut și o reușită anulată de VAR.

Florinel Coman Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florinel Coman regretă incidentul cu arbitrul Marcel Bîrsan de la partida cu Oțelul

Florinel Coman a dovedit încă o dată că este cel mai în formă jucător de la FCSB.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a oferit un assist superb la reușita de 1-1, înscrisă de Darius Olaru, ba chiar a marcat un gol fabulos în a doua repriză, anulat inexplicabil de Sebastian Colțescu, după un presupus fault al lui Valentin Crețu la mijlocul terenului, cu câteva momente înaintea golului.

La finalul partidei, Coman a făcut o analiză asupra jocului din Gruia, însă și-a cerut scuze pentru cartonașul primit în meciul cu Oțelul Galați, când i-a adresat injurii arbitrului Marcel Bîrsan.

„Un meci foarte frumos, un meci bun. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă, nu e nicio problemă. M-am înțeles perfect cu Darius, am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun.

Îmi cer scuze pentru ce am făcut meciul trecut, îmi prezint scuzele domnului Bîrsan și îmi promit mie că nu voi mai face niciodată așa ceva. S-a văzut urât, mi-a fost rușine, îmi pare rău, o spun cu toată sinceritatea, nu se va mai întâmpla. O să mă vedeți doar ca la acest meci, nu voi mai comenta nimic.

Am prins un șut foarte bun, din păcate, nu a fost gol. Felicit CFR-ul pentru un meci foarte bun, nu i-am văzut de mult să joace așa de frumos. Mai sunt două meciuri foarte grele, trebuie să fim montați și să câștigăm.” - a transmis acesta, potrivit Digi Sport.

Clasament SuperLiga

1. FCSB (32-17 golaveraj) 38 puncte / 19 meciuri

2. CFR Cluj (32-19) 33 / 19

3. Universitatea Craiova (27-19) 32 / 19

4. Rapid București (34-22) 31 / 19

5. FC Hermannstadt (26-19) 28 / 19

6. Farul Constanța (30-31) 28 / 19

7. Petrolul Ploiești (22-20) 26 / 19

8. Universitatea Cluj (27-26) 26 / 18

9. FC Voluntari (26-32) 24 / 19

10. Oțelul Galați (17-17) 23 / 18

11. Sepsi Sf. Gheorghe (19-20) 23 / 18

12. Poli Iași (22-26) 22 / 19

13. UTA Arad (21-26) 22 / 19

14. U Craiova 1948 (28-33) 18 / 18

15. Dinamo București (9-28) 10 / 18

16. FC Botoșani (18-35) 9 / 18.