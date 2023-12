SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 10 Decembrie 2023, 16:59

Universitatea Craiova a pierdut primul joc de la sosirea antrenorului Ivaylo Petev. Oltenii au fost învinși în deplasare de Hermannstadt, scor 2-1, iar tehnicianul formației din Bănie a tras concluziile după primele puncte pierdute de echipa sa.

Jucătorii Universității Craiova Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Universitatea Craiova a pierdut în deplasare la Hermannstadt

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca, măcar temporar, pe locul doi în SuperLiga României, după ce duminică a fost învinsă de Hermannstadt, scor 2-1.

La finalul partidei, Ivaylo Petev a fost destul de dezamăgit și a transmis că ca lua măsuri pentru ca echipa să nu mai greșească.

„Am fost naivi și am pierdut acest meci. Am pierdut jucătorii din marcaj și astfel au marcat. Era mai echitabil un egal, au fost ocazii de o parte și de cealaltă. Trebuie să vedem unde am greșit și să pregătim echipa pentru meciul viitor, doar la asta ne gândim.

Chiar dacă ne lipsesc unul, doi sau trei jucători trebuie să ne întoarcem mai puternici pentru a rezolva această situație. Trebuie să mai văd meciul cel puțin încă o dată, apoi voi vedea ce măsuri o să iau. Trebuie să minimizăm orice greșeală pentru a ne lupta la campionat, trebuie să nu mai lăsăm loc greșelilor.” - a transmis antrenorul oltenilor, potrivit Digi Sport.

Clasament SuperLiga

1. FCSB (31-16 golaveraj) 37 puncte / 18 meciuri

2. CFR Cluj (31-18) 32 / 18

3. Universitatea Craiova (27-19) 32 / 19

4. Rapid București (34-22) 31 / 19

5. FC Hermannstadt (26-19) 28 / 19

6. Petrolul Ploiești (21-17) 26 / 18

7. Universitatea Cluj (27-26) 26 / 18

8. Farul Constanța (27-30) 25 / 18

9. FC Voluntari (26-32) 24 / 19

10. Oțelul Galați (17-17) 23 / 18

11. Sepsi Sf. Gheorghe (19-20) 23 / 18

12. Poli Iași (22-26) 22 / 19

13. UTA Arad (21-26) 22 / 19

14. U Craiova 1948 (28-33) 18 / 18

15. Dinamo București (9-28) 10 / 18

16. FC Botoșani (18-35) 9 / 18.