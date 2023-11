SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 13 Noiembrie 2023, 15:39

​Yevhen Konoplyanka a adunat 54 de minute în tricoul echipei CFR Cluj (în patru meciuri), iar patronul Ioan Varga a vorbit despre situația ucraineanului care a evoluat de-a lungul timpului pentru formații precum Schalke 04 sau Sevilla.

Yevhen Konoplyanka Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Yevhen Konoplyanka o să fie arma secretă a echipei CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii, spune Ioan Varga

Ioan Varga a afirmat că nu se pune problema ca ucraineanul să fie „o țeapă” ca Julio Baptista (brazilianul a părăsit gruparea din Ardeal după doar două partide) și este sigur că Yevhen va ajuta CFR-ul în play-off-ul SuperLigii.

„Vreau să vă anunț care e situația lui Konoplyanka. Am vorbit cu el, iar el a vorbit și cu antrenorul. Nu se pune problema ca el să îmi fie o țeapă ca Baptista. El a avut ghinion cu o accidentare. Când trebuia să revină sută la sută tot apăreau niște probleme.

Și am decis să nu îl mai forțăm, pentru că nu vreau să pierd banii aiurea cu el. Am niște salarii de achitat, nu mici, iar eu vreau să și profit de pe urma prezenței acestui jucător la CFR.

Așa că am avut răbdare cu el, iar acum el o să intre. Antrenorul este cel care o să decidă când. Konoplyanka este refăcut, iar eu vă asigur că in play-off o să fie arma noastră secretă. L-am adus să facă diferența prin calitățile sale și o să îl vedeți în play-off că o să fie unul dintre oamenii noștri de bază” - Ioan Varga, citat de ProSport.

Yehven Konoplyanka și meciurile în care a jucat pentru CFR Cluj: 1-2 vs Adana Demirspor (15 minute), 4-3 vs Universitatea Cluj (4 minute), 0-0 vs Oțelul Galați (25 de minute) și 0-1 vs Hermannstadt (10 minute).

Konoplyanka a jucat 178 de meciuri în Premier Liga (Ucraina), 57 în Bundesliga (Germania), 36 în Ekstraklasa (Polonia), 32 în LaLiga (Spania), dar și 16 partide în Champions League și 57 în Europa League. Yevhen a acumulat și 87 de selecții în nationala Ucrainei (21 de goluri și 15 assisturi).

De-a lungul carierei, Yevhen a marcat 76 de goluri și a oferit 64 de pase decisive în 432 de partide.

Konoplyanka era cotat în 2016 la 25 de milioane de euro, iar Schalke a plătit 12.5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Sevilla în 2017.

Înainte de CFR Cluj, Yevhen a jucat ultima oară pentru Cracovia (Polonia), echipă la care a fost coleg cu românul Cornel Râpă.

Potrivit Transfermarkt, 500 de mii de euro este cota de piață a lui Yevhen Konoplyanka.

SuperLiga, clasamentul după 16 etape

1. FCSB – 34 puncte

2. CFR Cluj – 31

3. Rapid București – 30

4. Universitatea Craiova – 26

5. FC Hermannstadt – 24

6. Petrolul Ploiești – 22

............................................

13. FC Voluntari – 17

14. U Craiova 1948 – 15

15. Dinamo București – 10

16. FC Botoșani – 8.