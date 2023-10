SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 19 Octombrie 2023, 23:25

Sepsi Sfântu Gheorghe a suferit joi a șasea înfrângere consecutivă în SuperLiga României. Covăsnenii au pierdut restanța cu Poli Iași, scor 1-0, iar Liviu Ciobotariu și-a găsit cu greu cuvintele la finalul jocului.

Liviu Ciobotariu Foto: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Liviu Ciobotariu a pus tunurile pe arbitraj după eșecul cu Poli Iași

Sepsi se află într-o situație fără precedent în SuperLiga României.

Gruparea din Sfântu Gheorghe a pierdut al șaselea meci la rând în campionat și se îndepărtează ușor de zona de play-off.

După 12 etape de campionat, Sepsi se află pe locul 12 în SuperLiga, cu doar 12 puncte.

La finalul partidei de la Iași, antrenorul Liviu Ciobotariu a făcut o analiză asupra meciului din Copou, însă a comentat și faza golului înscris de Debeljuh, care a fost anulat de arbitru după consultarea VAR.

„Este cea mai neagră situație din istoria clubului Sepsi. Nu s-a mai trăit asemenea moment. Este clar că este o situație dificilă și delicată în același timp. Trăim un vis urât și parcă nu putem să ne trezim. Este dezamăgire pentru fani, staff și conducere.

Nu am arătat rău ca exprimare de joc, față de celelelate meciuri pe care le-am pierdut. Am avut ocazii din doi-trei metri pe care le-am ratat. Am avut penalty ratat. Cam același lucru s-a întâmplat la Univeristatea Cluj. Este o situație grea. Știu că presiunea este mare și apasă pe umerii jucătorilor, al staff-ului.

Nu sunt abilitat să vorbesc despre arbitrii, ei știu ce e mai bine de făcut, mai ales că avem și VAR, dar maniera nu mi s-a părut corectă. La mijlocul terenului au fost niște faulturi care le-au dat total anapoda. Varga este lovit cu capul în gură și nimi.

După avem lovitură liberă la faza golului pe care l-am încasat. La următoarea fază la fel s-a întâmplat, în stânga a fost fault și după s-a reluat meciul. Nu vreau să iau din meritele celor de la Iași, au jucat bine îi felicit. Au fost lucruri care nu au fost normale.

La faza folului nu am înțeles. Din VAR nu s-a putut lua o decizie și după vine centralul și decide. Validezi golul, începi meciul de la centru și după zici că e ofsaid. Nu înțeleg de ce ești la VAR dacă nu poți să iei o decizie.” - a declarat Liviu Ciobotariu, potrivit Digi Sport.