SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 19 Octombrie 2023, 20:10

0

David Miculescu este al nouălea cel mai scump transfer din istoria clubului FCSB, însă randamentul jucătorului în vârstă de 22 de ani a fost sub așteptările conducerii grupării roș-albastre.

David Miculescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

David Miculescu, avertizat de Gigi Becali după un an modest la FCSB

David Miculescu a fost transferat de FCSB de la UTA Arad pentru suma de 1.7 milioane de euro în vara anului 2022.

Acesta ocupă locul 9 în clasamentul celor mai scumpi jucători din istoria echipei, însă în 62 de apariții a marcat de 5 ori și a oferit 4 pase decisive.

La mai bine de un an de când îmbracă tricoul celor de la FCSB, finanțatorul Gigi Becali i-a transmis un avertisment jucătorului de 22 de ani și i-a precizat că în sezonul următor trebuie să fie unul dintre titularii incontestabili ai echipei.

„Eu am încredere în Miculescu, altceva nu am ce să zic. Eu nu sunt nici psiholog, nici tată și părinte a 30 de jucători. Eu angajez, ăla e un bărbat, nu e un copil ca să vorbesc cu el.

Când îi angajez, negociez salarii. Ei sunt bărbați și trebuie să își facă treaba. Și MM e de aceeași părere și spune tot timpul că se va face (n.red. fotbalist bun), că are fizic prea frumos și calități.

Știti că dacă era, spuneam, dar am încredere în el. Dacă el nu primește postul ăsta titular până la anul, eu nu mai am încredere. Îi mai dau încă un an, mă iau și după vârstă, că unii cresc mai greu, cum era Țucudean.” - a declarat finanțatorul roș-albaștrilor, potrivit Digi Sport.