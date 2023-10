SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 17 Octombrie 2023, 21:15

HotNews.ro

0

Oltenii și-au prezentat oficial marți noul antrenor, italianul Giovanni Costantino, în cadrul unei conferințe de presă. Noul tehnician a vorbit despre cum a fost convins să vină și care sunt obiectivele sale la Craiova.

Jucatorii echipei U Craiova 1948 Foto: Anca Tepei / Shutterstock Editorial / Profimedia

Giovanni Costantino și Adrian Mititelu s-au lăudat reciproc în ziua prezentării oficiale

În vârstă de 39 de ani, Costantino a recunoscut că negocierile cu U Craiova 1948 s-au purtat timp de mai multe săptămâni, iar obiectivul este să câștige fiecare meci.

„Eram în contact de câteva săptămâni, dar în ultimele zile s-au accelerat lucrurile. Eu aparțineam de alt club și a trebui să-mi rezolv situația pentru a veni aici.

Am văzut aproape toate meciurile din acest sezon, am studiat jocul. Înainte de a accepta oferta am vrut să fiu sigur că echipa este una ambițioasă și își poate atinge obiectivele. Sunt sigur că putem îndeplini obiectivele. Clubul are o istorie specială, dar cred că patronul e o persoană luptătoare. Și aveam aceeași mentalitate. Sunt foarte ambițios, vreau maximum pentru mine și pentru echipă.

Obiectivul e să câștigăm toate meciurile, începând cu primul. Trebuie să o luăm pas cu pas și să câștigăm meciul de la Iași, care e primul. Pe termen lung, vrem să avem un sezon bun. Dar trebuie să avem obiective pe termen scurt pentru a ne îndeplini ținta principal”, a declarat Costantino, conform GSP.

Și patronul Adrian Mititelu s-a arătat foarte încântat de mutare și l-a comparat pe Giovanni Costantino cu fostul său antrenor, Nicolo Napoli.

„Mi-a plăcut din prima clipă în care am conversat cu el. Mi-a plăcut şi îmi dă încredere că de data asta chiar am găsit un antrenor care să se potrivească pe ceea ce dorim noi la Craiova, pe spiritul acestei echipe, pe modul nostru de viziune asupra fotbalului.

Până la urmă ştiţi cum este, această nebunie pe care o am cu fotbalul trebuie să se concretizeze şi pe ceea ce îmi doresc eu.

Îmi aduce aminte de Nicolo Napoli din urmă cu 20 de ani, chiar sincer vă spun.

Giovanni este mult mai bine pregătit din punct de vedere profesional. Comunică foarte bine, vorbeşte foarte bine limba engleză şi limba spaniolă, care la noi este foarte importantă. A promis că o să înveţe în scurt timp şi limba română.

Este un om care ştie ce vrea în viaţă, e tobă de fotbal, mai are nevoie şi de puţină şansă. Dar eu ce pot să vă spun e că îi voi acorda tot sprijinul să reuşească pentru că el cunoaşte fotbal, dorinţă are şi o capacitate de efort ieşită din comun”, a susținut și Adrian Mititelu, citat de Gazeta Sporturilor.