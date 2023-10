SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 10 Octombrie 2023, 00:02

Sepsi Sfântu Gheorghe a suferit a cincea înfrângere consecutivă în SuperLiga României. Formația antrenată de Liviu Ciobotariu a fost învinsă luni seară de Universitatea Cluj, scor 1-0, iar antrenorul covăsnenilor a vorbit despre situația dificilă în care se află echipa.

Liviu Ciobotariu Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Sepsi a pierdut și duelul cu Universitatea Cluj

Sepsi a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în SuperLiga României, iar situația de la echipa covăsneană este destul de serioasă.

Gruparea din Sfântu Gheorghe a ajuns pe locul 11 în campionat și pierde teren în Lia pentru un loc în play-off.

Deși a început foarte bine sezonul și a obținut rezultate bune, echipa lui Liviu Ciobotariu nu a mai câștigat de 5 meciuri în SuperLiga, după ce a fost învinsă și pe terenul Universității Cluj, scor 1-0.

La finalul disputei de pe Cluj Arena, tehnicianul lui Sepsi a vorbit despre perioada proastă prin care trece echipa, dar a subliniat și că va profita de pauza internațională pentru a redresa formația covăsneană.

„Ca joc a fost echilibrat, nici U Cluj nu a avut multe situații de gol. Ca posesie, au stat mai bine ca noi. Am venit să scoatem un rezultat pozitiv. Am fi avut această șansă dacă am fi marcat la ocazia pe care am avut-o la 0-0, dar când lucrurile nu merg, nu ai nici șansă, nici noroc...

E o situație delicată, grea. Cei care iubesc această echipă sunt supărați, dezamăgiți, suntem conștienți, încercăm să ieșim din această situație și eu am mare încredere că vom ieși.

Trebuie să mai recuperăm din jucătorii indisponibili. Această pauză a venit foarte bine. Avem 12 zile să pregătim meciul de la Iași. Punctele se duc și ne îndepărtăm de obiectivul nostru, play-off-ul. Va trebui să ne revenim.

Nu există așa ceva (n.red. să existe neînțelegeri în vestiar), e adevărat că jucătorii sunt dezamăgiți, supărați, nu mai au moral, nu mai au încredere, dar este normal atunci când pierzi cinci meciuri consecutive. Nu e o atmosferă senzațională, dar grupul este unit, nu se pune problema. În momentul în care rezultatele nu sunt, lumea este supărată, și jucătorii, și noi, și conducerea.

Pe început de campionat, am avut tot lotul la dispoziție și lucrurile au fost în regulă. În ultima perioadă, cel puțin după meciul de la Craiova, atunci s-a dezechilibrat, cei care au jucat mai puțin au trebuit să joace și a fost mult mai greu pentru mine, dar asta nu înseamnă că nu sunt jucători buni.

Azi am avut pe bancă trei-patru copii, dar nu e o scuză, suntem aici, eu sunt răspunzător și trebuie să redresez corabia.” - a declarat Liviu Ciobotariu, potrivit Digi Sport.