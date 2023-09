SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 22 Septembrie 2023, 23:54

Farul Constanța a reușit o victorie extrem de importantă împotriva lui Dinamo, 2-0 în deplasare, deși a evoluat mai bine de jumătate de oră cu un om în minus.

Gheorghe Hagi speră ca echipa să revină la forma de anul trecut

Managerul tehnic al campioanei nu s-a arătat extrem de entuziasmat de victorie, venită pe un teren foarte greu pe stadionul Arcul de Triumf.

Constănțenii pregătesc schimbări masive în echipă pentru duelul de marți din Cupa României cu FC Voluntari, iar titularii din etapa a zecea a SuperLigii vor rămâne acasă.

„Ne adaptăm la teren, trebuie să luptăm, asta am făcut. Am încercat să jucăm, a venit golul, eliminarea, iar golul ne-a dus să luptăm, să ne apărăm. Nu sunt supărat pentru eliminare, nu am văzut dacă a fost sau nu, se întâmplă, bine că am reacționat, am schimbat bine, am aut și șansă.

Trebuie să ne revenim ușor ușor, am călătorit foarte mult, am jucat, noi nu suntem obișnuiți, acum încercăm să ne reglăm.

Mazilu trebuie să mai progreseze. Am zis că nu mai laud jucătorii, îi las să muncească și să își facă drumul lor. Cu Craiova acasă a fost Farul de anul trecut. În momentul de față, trebuie să suferim, să stam bine, să avem grijă de orice lucru pentru a veni victoriile. Marți vor juca toți cei care nu au fost azi.

Să devenim colectivul de anul trecut, echipa să lupte, defensiv să alergăm mult, să jucam și ofensiv să ne facem fotbalul nostru” – a declarat Gică Hagi, pentru DigiSport.

Farul va juca următoarea partidă în grupele Cupei României, marți de la ora 18:30, în deplasarea de la FC Voluntari.