​Farul Constanța și Sepsi Sfântu Gheorghe au fost eliminate din play-off-ul pentru grupele UEFA Conference League, iar România nu va trimite nicio echipă în grupele unei competiții europene în acest sezon.

Farul Constanța și Sepsi Sfântu Gheorghe au fost singurele echipe din România care au reușit să ajungă până în play-off-ul UEFA Conference League.

Din păcate, ambele au fost eliminate de HJK Helsinki, respectiv Bodo/Glimt, iar România a rămas deja fără nicio reprezentantă în grupele unei cupe europene.

Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța, a vorbit la conferința de presă dinaintea partidei cu FC U Craiova 1948 despre eșecul României din cupele europene, dar și despre revoluția ce ar trebui făcută în fotbalul românesc.

„Așa e fotbalul, când câștigi și ai performanțe ești fericit, când pierzi și nu te califici, clar că am avut cu toții o zi dezamăgitoare. În același timp, am și reflectat și analizat. E o situație clară, fotbalul românesc are mult de progresat, în multe direcții.

E un moment în care trebuie să reflectăm foarte bine. Sunt două lucruri, e de administrativ, unde trebuie să fim mult mai organizați și puternici, pentru că acolo se produc bugetele. După vine partea tehnică.

Toată România e de acord că suntem unde suntem, e realitatea care ne doare, greu de acceptat. Dar datoria noastră e să analizăm și să vedem ce facem de mâine încolo.

Trebuie găsite cauzele și schimbat ceva, pentru că dacă mergem în continuare la fel și închidem ochii... Celor care au făcut performanță le e greu să accepte această realitate, dar trebuie.

Echipele românești trebuie să participe an de an în cupele europene, să aibă acționari, oameni puternici, cum e în tot fotbalul european.” - a declarat Gică Hagi.

Mai mult decât atât, Hagi a subliniat că țările pe care România le surclasa acum 10-15 ani, au progresat, iar fotbalul de la noi din țară a intrat într-un regres.

„Încă o dată o zic, de aia s-a făcut acea revoluție în 1989, am vrut să fim liberi, democrați. Dar, de atunci, în sport am regresat foarte tare, în special la sporturile colective. Toți pe care îi băteam sau jucăm de la egal la egal au crescut.

Atunci aveau 80 de milioane buget și au ajuns acum la un miliard. Noi, în România, suntem zero. Bugetele noastre nici nu contează, sunt infime comparate cu potențialul și populația tarii.

Clar că ce s-a întâmplat în vara asta și în ultimii 10-15 ani eu zic că doare. Dacă doare... Dacă nu, acceptăm și mergem înainte, dar greu să vină ceva foarte bun pentru România.

Să nu uitați un lucru, succesul aduce fericire, în momentul de față românii sunt suparăți. Important e ca cei de sus să găsească soluții foarte viabile, prin care sportul să progreseze și să ajungă iar sus.” - a încheiat Hagi, potrivit Digi Sport.