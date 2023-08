SuperLiga - Powered by Superbet Miercuri, 23 August 2023, 18:26

HotNews.ro

0

Marius Șumudică este unul dintre cei mai titrați antrenori români în activitate, dar ușile formațiilor importante din SuperLigă i s-au închis pe rând. Deși este liber de contract, încă o echipă îl exclude din planurile sale.

Marius Sumudica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

După Rapid, Craiova și CFR Cluj, Șumudică are ușile închise și la FCSB

Liber de contract după despărțirea de Al-Raed din Arabia Saudită, Marius Șumudică a sperat să fie numit antrenor principal la Rapid după plecarea lui Adrian Mutu, dar conducătorii din Giulești l-au numit pe italianul Cristiano Bergodi.

La scurtă vreme, patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, anunța că nu se pune problema venirii lui Șumudică, iar la CFR Cluj nu există cale de întoarcere după demiterea din urmă cu doi ani.

Deși a discutat cu Universitatea Cluj și U Craiova 1948, numele antrenorului a fost vehiculat pentru preluarea FCSB, după eliminarea din cupele europene, iar suporterii roș-albaștrilor chiar au protestat împotriva sa la partida din ultima etapă cu Poli Iași.

Gigi Becali a ținut să liniștească spiritele și a anunțat că Marius Șumudică nu va antrena niciodată FCSB, după ce în urmă cu un an își dăduse acordul, după care s-a răzgândit.

„Ca să vă spun! Șumudică e prietenul meu, îmi place de el, e băiat bun, dar ca să se termine odată o spun acum, dar nu o luați în sens peiorativ. Șumudică nu va antrena niciodată FCSB. Gata, să se termine odată bâlciul!

De unde până unde tot Șumudică? Șumudică are treabă cu mine ca prieten, dar nu am treabă cu el ca antrenor, nu mă intereseaza! A fost atunci, s-a schimbat după ce s-a întâmplat! De atunci, s-a luat hotărârea! Nu e vorba de orgoliu, el și-a cerut iertare: ’Da, dom-le, am greșit!’. Noi stabilisem tot, dar nu există, dacă nu mă ascultă, nu există antrenor care să nu mă asculte!

Am stabilit și apoi a zis că nu e așa. A recunoscut că a greșit, l-am iertat, sunt prieten cu el, dar atât. Am luat o hotărâre atunci. Nu vreau să se interpreteze. Eu am niște principii în viață. Nu vreau să mă cert cu Șumi, că e băiat bun, dar nu vreau să am cu el legături de contract.

Eu am niste principii, dacă odată ai făcut ceva, cum ar veni să mă minți în față, nu zic de el, zic la modul general, dacă m-ai mințit în față azi, după ce am vorbit ceva ieri, eu iert, dar țin cont de aia” – a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.