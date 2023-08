SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 20 August 2023, 21:25

Cu toate că este calificată în play-off-ul UEFA Conference League, Farul Constanța merge rău în campionat. Constănțenii au pierdut al treilea meci la rând în SuperLiga României, iar Gică Hagi a găsit cu greu explicații pentru parcursul slab din campionat.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Gică Hagi, concentrat pe duelul cu Helsinki din UEFA Conference League

Farul Constanța a pierdut al treilea meci la rând în campionat.

Campioana en-titre a fost învinsă clar de Rapid în Giulești, scor 3-1, și se pregătește de meciul tur din play-off-ul UEFA Conference League, cu Helsinki.

La finalul partidei, Gică Hagi și-a găsit cu greu cuvintele după un meci slab făcut de băieții săi și a tras un semnal de alarmă.

„Un meci frumos, dar cred eu că defensiva a făcut multe greșeli. Nu am alergat, nu am fost cum trebuia să fim. Ofensiv, am fost slabi, previzibili. Lenți și previzibili.

Am avut și noi șansa noastră și așa s-a scris istoria acestui meci. Trebuie să ne apărăm și să atacăm cu toții. Pierzi trei meciuri la rând și normal că îmi pun un semn de întrebare. Vreau ca și ei să își pună, că eu am pus mai demult. Le-am atras atenția și poate că e prea mult să fim și în Europa, și în campionat.

Trebuie să ne conectăm și la campionat, cum facem în Europa. În campionat tratăm puțin superficial. Trebuie să fim noi, cei de anul trecut. Să marcăm goluri, să atacăm bine.”- a spus Regele, potrivit Digi Sport.