Rapid și Farul se întâlnesc în cel mai interesant meci al etapei a șasea din SuperLiga României. Giuleștenii sunt fără succes de 3 etape și vor avea parte de un stadion plin în duelul contra campioanei en-titre. Partida este transmisă în format LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.

Fotografie din Rapid - Farul Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Rapid București - Farul Constanța, în etapa 6 din SuperLiga României

Echipele de start:

Rapid București: H. Moldovan - C. Braun - C. Săpunaru - P. Iacob - S. Borza - X. Emmers - R. Oaidă - B. Valle - F. Bamgboye - M. Dugandzic - C. Petrila.

Antrenor: Cristiano Bergodi

Rezerve: V. Drăghia - R. Onea - J. Morais - I. Cristea - C. Ioniță - A. Albu - J. Papeau - M. Kait - C. Cîrjan.

Farul Constanța: M. Aioani - D. Sîrbu - I. Larie - M. Popescu - D. Kiki - A. Artean - T. Băluță - C. Grameni - A. Mazilu - N. Carnat - E. Sali.

Antrenor: Gică Hagi

Rezerve: A. Buzbuchi - D. Dussaut - K. Boli - D. Queiros - D. Nedelcu - I. Vînă - Rivaldinho - C. Budescu - L. Andronache.

De știut:

Meciul din Giulești se va disputa cu casa închisă, conform anunțului făcut de clubul gazdă.

La centrul partidei se va afla arbitrul Istvan Kovacs.

SuperLiga, programul etapei a 6-a

18 august

Petrolul Ploiești - FC U Craiova 1948 4-3

Universitatea Craiova - UTA Arad 3-0

19 august

FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0

FC Voluntari - Dinamo București 2-3

20 august

LIVE Rapid București - Farul Constanța

21:30 FCSB - Poli Iași

21 august

18:30 Sepsi OSK - Hermannstadt

21:30 Universitatea Cluj - CFR Cluj