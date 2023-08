SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 18 August 2023, 21:33

Petrolul Ploiești a ajuns la 3 victorii la rând în SuperLiga României și a urcat pe locul 3 în clasament. Prahovenii au câștigat disputa cu FC U Craiova 1948 (4-3), în urma unui meci foarte spectaculos.

Florin Pârvu, Petrolul Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Petrolul, victorii cu Farul, Rapid și FC U Craiova 1948

După plecarea lui Constantin Budescu, Petrolul a ajuns să fie una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga României.

Ploieștenii au răpus campioana Farul Constanța (3-2), au câștigat în Giulești cu Rapid (2-0), iar vineri au învins și FC U Craiova 1948, într-un meci cu 7 goluri.

Astfel, gruparea antrenată de Florin Pîrvu a urcat pe podium după 6 etape, iar tehnicianul prahovenilor a dezvăluit la finalul partidei contra oltenilor care sunt secretele acestei serii impresionante.

„Avem un grup foarte bun, muncim foarte mult. Este vorba despre disciplină tactică. Am început bine meciul acesta, am marcat. După aceea, am reușit să închidem foarte bine culoarele. Nu am gestionat bine ultimele minute, dar cu siguranță vom face o analiză și vom îndrepta acest lucru.

Știam sigur că ei sunt o echipă care construiesc foarte bine. Au jucători valoroși. Veneau cu entuziasm, au lăsat spații și noi am profitat. Am fost un meci spectaculos, în care am fost susținut de suporterii noștri. Le mulțumesc pentru că sunt alături de noi. Este o simbioză între public și echipă.

Faptul că am câștigat a fost foarte important. Am legat a treia victorie, este un lucru extraordinar. Veneam după un meci la Rapid cu un consum foarte mare de energie. A fost foarte greu să-mi motivez jucătorii după acest joc.” - a transmis antrenorul echipei din Ploiești, potrivit Digi Sport.