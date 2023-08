SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 12 August 2023, 18:56

Rapid a început noul sezon al SuperLigii cu așteptări mari și obiectivul de a se clasa între primele trei echipe la final și a câștiga Cupa României. Însă după patru etape, giuleștenii au o singură victorie.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapid așteaptă prima victorie în Giulești din acest sezon în derbiul cu Petrolul

Cristiano Bergodi a preluat banca tehnică a Rapidului în urmă cu o lună, după plecarea lui Adrian Mutu cu doar câteva zile înainte de începerea sezonului.

Parcursul echipei nu a fost cel dorit, în ciuda unor adversari considerați accesibili, giuleștenii reușind să acumuleze doar 5 puncte din 12 posibile.

Înaintea derbiului cu Petrolul Ploiești, antrenorul italian a vorbit despre presiunea pusă asupra sa și a echipei și s-a declarat optimist că jucătorii nu vor mai face aceleași greșeli ca în primele etape.

„E un derby, ne așteaptă o zi grea. Știm ambiția pe care o au suporterii, ce rivalitate este. Întâlnim o echipă care stă bine din toate punctele de vedere.

Ei trec printr-o perioadă bună, noi suntem așa și așa. Trebuie să reparăm ce am făcut în meciul cu FC Voluntari. Am reglat întotdeauna. Am făcut lucruri bune pe unde am stat. Nu e ușor deloc. Și cu Budescu, și fără Budescu. Petrolul e o echipă bună, a câștigat împotriva campioanei României.

Eu știu ce fac, sunt încrezător în munca mea. Eu nu am presiune. Eu nu sunt sub presiune. Am inima și sufletul pentru a scoate din această criză Rapidul. Eu încerc să mă focusez pe antrenamente. Am experiență să fac față presiunii.

Trebuie să am și jucători pe bancă care să facă diferența. Vom vedea cum vom juca. Trebuie să mai vină și ceilalți jucători” – a declarat Cristiano Bergodi, conform DigiSport.

Rapid și Petrolul Ploiești se vor întâlni duminică de la ora 21:30, în etapa a cincea a SuperLigii.