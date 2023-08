SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 05 August 2023, 17:37

După ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești, Constantin Budescu a semnat un contract cu campioana Farul Constanța, valabil până la sfârșitul acestui sezon. Managerul constănțenilor a vorbit despre această mutare și i-a luat apărarea fostului internațional român.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Constantin Budescu, un jucător fără secrete pentru Gică Hagi

Farul Constanța s-a calificat în turul trei al UEFA Conference League după o dublă nebună cu Urartu, iar campioana României o va întâlni pe Flora Tallinn.

Pentru a face față intensității și a numărului de meciuri, constănțenii l-au adus pe Constantin Budescu, rămas liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești.

Fostul internațional român a semnat un contract valabil până la sfârșitul acestui sezon, iar Gică Hagi a transmis că echipa este cea care trebuie să îl pună în evidență pe Budescu.

„Nu trebuie să mai vorbim de jucătorul Budi, știm ce fel de jucător este, important e să-l aducem la ritmul și intensitatea la care trebuie să fie. El trebuie să aibă în spate o echipă bună, care să-l pună în situații care să-l avantajeze.

Pretențiile au crescut la Constanța, e un vestiar exigent aici. E un mediu bun, sperăm să-l facem să se simtă bine cu noi și să dea randament. Dar nu depinde totul de el. E un joc colectiv. Au apărut multe informații, dar vă spun eu că noi am fost primii care l-au ofertat.

Când se duce la alții, lumea spune că e cel mai bun. A venit la noi, iar lumea spune că e slab.” - a declarat Hagi, potrivit Digi Sport.

La prezentarea sa oficială la Farul Constanța, Budescu a spus care sunt obiectivele sale în acest sezon alături de campioana en-titre și a transmis că nu exclude posibilitatea de a reveni la echipa națională de fotbal a României.

„Am numai gânduri bune. Am venit să joc fotbal, să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne îndeplinim obiectivele. Am fost dorit. Am vorbit cu Mister și nu am ezitat. A fost prima opțiune pentru mine. Cu Denis m-am înțeles foarte bine în trecut și sperăm să o facem și acum.

Îmi propun să ajungem în play-off și să ajungem în Conference League cât mai departe. Este o provocare destul de mare pentru mine și sper să ne îndeplinim obiectivele anul acesta. Mă gândesc la ce fac la echipa de club și apoi vom vedea la echipa națională.” - a spus Constantin Budescu.