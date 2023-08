SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 01 August 2023, 17:17

Meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Voluntari (0-2) a lăsat victime în vestiarul prahovenilor. Constantin Budescu își va rezilia contractul cu prahovenii și va rămâne fără angajament.

Constantin Valentin Budescu Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Constantin Budescu își va rezilia contractul cu Petrolul

Petrolul este fără succes în actuala ediția de campionat, având două rezultate se egalitate și o înfrângere, cea de luni cu FC Voluntari (2-0).

Constantin Budescu a fost înlocuit în minutul 62 de antrenorul echipei, iar fostul internațional român s-a arătat nemulțumit de schimbarea sa.

La o zi distanță, Budescu a anunțat că a ajuns la un acord cu cei din conducere pentru rezilierea pe cale amiabilă a contractului.

„Le-am cerut chestia asta (n.r.- să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani.

Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut. Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos.

O vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem.” - a declarat Constantin Budescu pentru Digi Sport.

218 apariții, 73 de goluri și 74 de assist-uri sunt cifrele lui Budescu în SuperLiga României.

450.000 de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.