Deși Rapid și-a propus câștigarea titlului în noul sezon al SuperLigii care va începe peste o săptămână, giuleștenii ar putea schimba antrenorul înainte de prima etapă.

Adrian Mutu, Rapid Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu, dorit de Neftchi Baku – Victor Angelescu: „Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție”

Neftchi Baku a terminat sezonul pe locul al treilea în prima ligă din Azerbaijan și s-a despărțit în această vară de Laurențiu Reghecampf, după înfrângerea din finala cupei.

Azerii sunt în căutarea noului antrenor, iar numele lui Adrian Mutu a fost intens vehiculat în ultimele zile de presa din Baku.

Unul dintre acționarii Rapidului, Victor Angelescu, a confirmat că antrenorul are o clauză de reziliere, iar dacă aceasta se achită el poate părăsi echipa.

„Adrian Mutu are contract și o clauză de reziliere. Dacă vreun club îl vrea, achită clauza și se înțelege cu el, poate să plece. Când am vorbit cu Adi, nici eu, nici domnul Șucu nu am avut discuții pe acest subiect.

Poate o fi avut Nico. Trebuie să fim informați, să ne contacteze clubul. E o clauză în oglindă, de aproape 200.000 de euro. Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție. Suntem pregătiți tot timpul.

E normal să ai mereu o soluție de avarie. Nu am vorbit cu nimeni deocamdată. În cazul în care se va activa clauza, vom căuta sigur. Data trecută, cu oferta de la naționala Nigeriei, nu a fost adevărat. Acum, e pe lista respectivă, sunt șanse mai mari să plece” – a declarat Victor Angelescu, pentru Digisport.

Rapid va debuta în noul sezon al SuperLigii vineri 14 iulie de la 21:30, pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe.