​FC U Craiova 1948 s-a luptat până în ultimul moment pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League, dar a pierdut finala barajului cu CFR Cluj (1-0), la capătul unui duel încheiat după 120 de minute.

Jucatorii echipei U Craiova 1948 Foto: Anca Tepei / Shutterstock Editorial / Profimedia

Joao Janeiro, înlocuitorul lui Nicolo Napoli la Craiova

Pentru că a precizat că vrea să încerce o nouă provocare, Nicolo Napoli nu și-a prelungit contractul cu FC U Craiova 1948, scadent chiar în această vară.

Așadar, echipa patronată de Adrian Mititelu a trebuit să caute soluții, iar sâmbătă aceștia au prezentat noul antrenor al echipei.

În vârstă de 41 de ani, Joao Janeiro este noul tehnician al celor de la FC U Craiova 1948.

Acesta le-a mai pregătit în trecut pe Cova Piedade B, Roughnecks FC, Szeged, Kisvarda, Dunajska Streda și Debrecen.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Mititelu pentru încredere, e un club bine organizat, condițiile sunt extraordinare. După analiza amănunțită pe care am făcut-o, cred că e un club unde să lucrez și sunt foarte mândru să reprezint aceste culori. Știam totul despre România. Am prieteni români în Portgalia cu care am vorbit.

Știu bine fotbalul din România. Am întâlnit echipele din România în meciuri amicale, am fost de multe ori în România. E interesant că sunt 6-7 echipe care se bat la titlu sezon de sezon. Aici sunt multe echipe care se bat pentru play-off.

La Cluj, am văzut o echipă care a luptat mult, dar ceea ce o echipă nu poate controla, nu poate controla. Nu vreau să menționez prea multe lucruri despre arbitraj.

Nu voi comenta mai mult. Craiova a jucat decent acolo, dacă voi intra în partea tactică, Craiova a avut șansele ei, dar sunt 3 rezultate posibile. Cluj va reprezenta România și le voi ura succes, dar asta nu e treaba mea acum.

Vom da totul la fiecare meci și la antrenamente. Va fi disciplină, muncă. Sunt un tip pragmatic. Vreți să vă spun lucruri frumoase? Lucrăm la îmbunătățirea lotului, în fiecare oră, în fiecare minut, dar baza este deja aici.” - a spus noul antrenor al oltenilor la conferința de presă.