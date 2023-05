SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 22 Mai 2023, 12:17

Red. Sport • HotNews.ro

FCSB nu a reușit nici în acest an să câștige titlul de campioană a României (a pierdut pe terenul Farului, scor 3-2, deși a condus cu 2-0), iar Gigi Becali a fost întrebat dacă mai dorește să vândă echipa.

Gigi Becali Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

Gigi Becali nu mai vinde FCSB: „Fotbalul mă ține în lacăt”

Patronul celor de la FCSB afirma după înfrângerea cu Rapid că dorește să iasă din fotbal, dar acum s-a răzgândit spunând că „nu a primit binecuvântare de la duhovnic”.

​„Acum avem două soluții... nu sunt încă convins pe care s-o aleg... o să vedem. Ori tăiem și facem și dregem, ori mai riscăm, investim și să luăm campionatul la pas. Ori rămânem o echipă ca și până acum.

Nu am binecuvântare (n.r. să vândă echipa). Am cerut binecuvântare să o vând și nu am binecuvântare de la duhovnic să o vând. Și atunci, nu o fac, deși nu știu dacă e benefică pentru mine echipa.

Îmi afectează sănătatea, nu mai e ce a fost. Încerc să-mi mut mintea, să văd partea plină a paharului, că sunt pe locul 2 și joc în cupele europene, dar nu mai am puterea tinereții, ca să pot să duc emoția.

Și atunci, sunt două soluții: ori să elimini emoția, și atunci trebuie să bag vreo 10 milioane...5-6 milioane, ca să iau campionatul la pas. Dar după, vine emoția din cupele europene...

Nu știu, Dumnezeu o să mă lumineze. M-am legat de chestia asta și mă ține așa... fotbalul mă ține în lacăt și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, dar, să vedem... ce semne îmi mai dă Dumnezeu” - Gigi Becali, citat de DigiSport.

FCSB a câștigat ultima oară campionatul în sezonul 2014/15, când Costel Gâlcă reușea tripla (a cucerit și Cupa României și Cupa Ligii).

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța – 50 p

2. FCSB – 46 p

3. CFR Cluj – 42 p

4. Universitatea Craiova – 37 p

5. Rapid – 35 p

6. Sepsi – 26 p.

