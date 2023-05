SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 22 Mai 2023, 09:20

Farul Constanța este noua campioană a României (după 3-2 cu FCSB), iar Gheorghe Hagi i-a dedicat titlul soției sale, care îl suportă deşi cheltuie toţi banii familiei.

Gică Hagi, campion cu Farul: „Soţia mă suportă, am cheltuit toți banii familiei”

Gheorghe şi Marilena Hagi sunt căsătoriţi din 1995 și au doi copii, Kira (actriță) şi Ianis (fotbalist la Glasgow Rangers).

„Dedic titlul jucătorilor. Ei sunt... Eu am muncit cu ei, ei au muncit cu mine. Și Constanței. Galeriei și, bineînțeles soției, că mă suportă și celor doi copii. Ianis a dat gol azi, primul gol...

Ce mesaj îi dau ei (n.r. soției Marilena)? Păi, ea mi l-a dat mie că m-a lăsat să cheltui toți banii. M-a lăsat și nu a zis niciodată nimic. E cu mine, e lângă mine, e esențial să te sprijine. Când acasă lucrurile nu stau bine este clar că nu poți ajunge la teren în condiții bune. M-a lăsat să cheltui bani mulți” - Gică Hagi, citat de DigiSport.

Mottoul lui Gică Hagi: „M-am născut să câștig, nu să exist”

Cu medalia de campion la gât, Hagi și-a continuat discursul la conferința de presă, unde a vorbit despre victoria cu FCSB, dar și despre ce urmează pentru Farul în sezonul viitor.

„Totul se poate doar dacă îți propui. Constanța e fericită, Dobrogea e fericită. Toți constănțenii așteptau momentul acesta de când s-au născut. Important era să câștigăm, să fim cei mai buni.

Cum e mottoul meu: 'M-am născut să câștig, nu să exist'. Asta le-am transmis jucătorilor înainte să ieșim pe teren, că totul depinde numai și numai de noi.

Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine.

Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

Așa i-am zis lui Larie anul trecut, când mai călcam strâmb. I-am zis că voi curăța vestiarul și voi face unul mai bun, care să se bată la campionat. Eu chiar sunt conectat. Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci.

llie, na, că am făcut-o tot ca mine! Cu Ilie Dumitrescu vorbesc. Venim în ziua meciului, facem program împreună. Acum pot să zic că am făcut o mișcare curajoasă, să nu zic riscantă” - Gică Hagi la conferința de presă.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța – 50 p

2. FCSB – 46 p

3. CFR Cluj – 42 p

4. Universitatea Craiova – 37 p

5. Rapid – 35 p

6. Sepsi – 26 p.

