Farul Constanța a câștigat partida decisivă cu FCSB, scor 3-2, iar Gheorghe Hagi este pentru a doua oară campion, după titlul obținut cu Viitorul în 2017.

Gheorghe Hagi Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Gheorghe Hagi și explicația pentru care Farul a crezut în victorie până la final

Managerul tehnic al celor de la Farul Constanța, Gică Hagi, a crezut în victorie până la capăt, iar la pauza meciului le-a transmis acest lucru și jucătorilor.

Descătușat de emoția partidei, Hagi a vorbit la final despre reușita neașteptată a echipei sale, scoțând în evidență faptul că a pregătit acest moment încă din vara trecută.

„Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge.

E o zi frumoasă, o punem în ramă acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super.

Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacații să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată” – a declarat Gheorghe Hagi, conform DigiSport.

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. Farul Constanța – 50 p

2. FCSB – 46 p

3. CFR Cluj – 42 p

4. Universitatea Craiova – 37 p

5. Rapid – 35 p

6. Sepsi – 26 p