SuperLiga - Powered by SUPERBET Duminică, 21 Mai 2023, 09:04

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

CFR Cluj a trecut la limită, scor 2-1, de Sepsi, în deplasare, și speră să încheie sezonul din SuperLiga pe locul 3. Dan Petrescu a vorbit și despre „finala” campionatului dintre Farul și FCSB, antrenorul precizând că se va uita la un film pe durata partidei de la Ovidiu.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan Petrescu se va uita la un film pe durata meciului dintre Farul și FCSB

Titlul de campioană se poate decide duminică seara, la meciul dintre Farul și FCSB. Dacă trupa lui Gică Hagi se va impune, atunci titlul va merge la Ovidiu.

„Finala” campionatului nu-l impresionează prea mult pe Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului precizând că se va uita la un film pe durata meciului care ar putea stabili noua campioană a României.

„Toate meciurile au fost VAR-urile, penalty-urile, liniile trase, nu mai înţeleg nimic. Când am dat gol, am stat 5 minute. După, iar am stat la ofsaid, la penalty nu a fost penalty şi tot aşa. A fost un an incredibil pentru noi.

Atâtea ghinioane nu am avut în toată cariera mea, am avut 61 de meciuri. Accidentări... nu ştiu cu cine să mai jucăm. Braun, nicio şansă. Camora, nicio şansă. Manea nu e nici el prea bine, pe Peteleu îl doare genunchiul.

Să vedem pentru meciul cu Farul ce soluţii avem... nu ştiu, băgăm juniori pentru că nu sunt jucători.

Sper să nu mai avem nevoie de niciun meci şi să jucăm în Europa. Trebuie să terminăm pe locul 3. Vedem ce se va întâmpla la Rapid - Craiova.

Politica e făcută de jucătorii pe care îi am la dispoziţie. Fica, Petrila şi Birligea au jucat toţi bine. E normal să ai şi jucători tineri. La CFR, dacă n-ai rezultate imediat, nu e bine. Mai e un meci în campionat şi posibil să mai jucăm unul.

S-au strâns şi la mine multe după 61 de meciuri. Nu e uşor. Se plâng unii care au 50, dar în România să ai 61 mi se pare foarte mult.

N-o să mă uit la Farul - FCSB. O să mă uit la un film mâine seară, sigur" - Dan Petrescu, la finalul partidei cu Sepsi, la microfonul televiziunilor care transmit SuperLiga.

Etapa a noua din play-off-ul SuperLigii

Sepsi – CFR Cluj 1-2

Farul – FCSB / Duminică 21:00/ LiveBLOG pe HotNews.ro.

Rapid – Universitatea Craiova / Luni 20:30

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. Farul Constanța – 47 p / 8 j

2. FCSB – 46 p / 8 j

3. CFR Cluj – 42 p / 9 j

4. Universitatea Craiova – 37 p / 8 j

5. Rapid – 35 p / 8 j

6. Sepsi – 26 p / 9 j