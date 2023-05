SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 20 Mai 2023, 20:08

Partida dintre FC Botoșani și CS Mioveni, câștigată de moldoveni cu scorul de 5-1, în etapa a noua a play-out-ului SuperLigii, a fost ultima pe banca tehnică pentru antrenorul Flavius Stocian, care și-a anunțat plecarea.

Flavius Stoican pleacă de la FC Botoșani – Se pregătește revenirea lui Marius Croitoru

Aflat din decembrie pe banca echipei din Botoșani, antrenorul Flavius Stoican a ajuns la final de contract și a declarat că nu va mai continua.

„Este ultimul meu discurs la Botoșani. Am avut o discuție înaintea partidei cu oamenii din conducere. Ei merg la drum cu un nou proiect. Eu sunt împăcat și fericit că am reușit într-o situație complicată, am creat un grup și am avut liniște. Am atins toate obiectivele posibile”, a declarat Flavius Stoican, conform GSP.

În schimb, fostul antrenor al botoșănenilor, Marius Croitoru, s-a înțeles deja cu patronul Valeriu Iftime și va începe pregătirea de vară alături de echipă.

Plecat de la FC Botoșani în urmă cu un an, Marius Croitoru le-a mai pregătit între timp pe U Craiova 1948 și FC Argeș, fără rezultate notabile.