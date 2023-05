SuperLiga - Powered by SUPERBET Joi, 18 Mai 2023, 21:02

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Farul Constanța este la un succes distanță de a-și adjudeca titlul de campioană în SuperLiga, iar echipa antrenată de Gică Hagi a rezolvat deja problema înlocuirii lui Denis Alibec. Actualul golgheter al constănțenilor are o clauză specială în contractul cu Farul, care îi permite să plece gratis de la echipă dacă acesta primește o ofertă din afara țării.

Gheorghe Hagi si jucatorii echipei Farul Constanta Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rivaldinho s-a înțeles cu Farul și va rămâne în SuperLigă

Rămas liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, Rivaldinho s-a înțeles cu Farul Constanța.

Brazilianul va semna un acord valabil pentru următoarele două sezoane și va încasa un salariu lunar de 10.000 de euro anunță Playsport.

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a mai evoluat sub comanda lui Gică Hagi în perioada ianuarie 2019 - august 2020 și a strâns 43 de apariții, reușind să marcheze de 15 ori.

Fiul fostului mare fotbalist brazilian a dezvăluit că motivul pentru care a dorit să plece de la Universitatea Craiova a fost lipsa numărului de minute.

„Am avut o relație ok (n.r. cu Eugen Neagoe), am discutat și i-am respectat decizia. Părerea mea e că am calitate și cred că trebuie să fiu prima opțiune.

Poate a doua, dar măcar să am o șansă să mă lupt. Dar eu mă simțeam în afara luptei, eram a treia variantă după Markovic și Koljic. Cred că am suficientă calitate încât să fiu primul sau al doilea.

Nu voiam să mai fiu stresat și supărat acasă, să stric atmosfera în familie. Nu mai voiam să fiu nervos. Așa, merg 10 zile în vacanță, nu mai vreau să aud nimic de fotbal, apoi revin.

Cred că până la finalul lunii voi semna cu cineva. Am variante, dar prefer să nu discut nimic acum. Cred că voi rămâne în România.” - preciza Rivaldinho după despărțirea de Universitatea Craiova, potrivit Digi Sport.