Duminică, 14 Mai 2023, 23:29

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

FCSB a câștigat duminică seară pe Arena Națională în fața campioanei en-titre CFR Cluj (1-0), iar echipa antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Farul Constanța.

Florinel Coman Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florinel Coman, entuziast înaintea duelului cu Farul Constanța

Doar un singur punct le despart pe Farul Constanța și FCSB înaintea meciului direct de etapa următoare.

Florinel Coman a fost din nou la înălțime pentru vicecampioana României, iar extrema roș-albaștrilor a marcat unicul gol al partidei cu CFR Cluj, după o pasă genială a lui Darius Olaru.

Coman a fost desemnat omul meciului, iar acesta a precizat că echipa va merge să câștige la Farul și să urce pe primul loc în SuperLiga.

„Mă bucur că am fost desemnat omul meciului, dar e mai puțin important. Am avut un meci decisiv, o primă finală pe care am tratat-o foarte bine.

Nu am lăsat adversarul să aibă ocazii. Un joc reușit, un joc bărbătesc, pe care l-am câștigat.

O primă repriză mai slabă față de a doua, dar nu a fost un joc slab nici în prima repriză, am avut două ocazii.

La pauză, ne-am spus că trebuie să luptăm până la final și că mai avem o repriză în care trebuie să demonstrăm că merităm să fim campioni și că nu ne e frică de lucrul ăsta.

Ei au venit aici mai mult pentru un egal. Am câștigat, sunt fericit, nu vreau să vorbesc despre cei de la CFR, ei își știu problemele, e treaba lor.

Mergem la Farul, suntem dornici să ne arătăm valoarea, să ne arătăm curajul.

A fost o pasă extraordinară a lui Darius, îi mulțumesc. Am scăpat singur, am avut timp să văd portarul, mi-am făcut-o în lateral perfect. Puteam și acum doi ani, trei ani. Mă simt puternic, fizic stau bine și am încredere.” - a declarat Florinel Coman, potrivit Digi Sport.

Marcatorul FCSB-ului nu a uitat să le mulțumească și celor peste 42.000 de spectatori veniți să susțină echipa.

„Au fost 42.000 de oameni în tribune, au venit să vadă că FCSB își dorește campionatul. Ce să însemne? FCSB este Steaua. Asta înseamnă pentru mine și pentru toți care au venit.” - a transmis Coman.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 47p

2. FCSB 46p

3. CFR Cluj 39p

4. Universitatea Craiova 37p

5. Rapid București 35p

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 26p