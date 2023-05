SuperLiga - Powered by SUPERBET Duminică, 14 Mai 2023, 09:14

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Farul Constanța s-a încurcat pe terenul celor de la Universitatea Craiova (1-1), iar lupta pentru cucerirea titlului din SuperLiga rămâne una încinsă. La finalul partidei de sâmbătă seara, Gică Hagi a vorbit despre arbitrajul lui Andrei Chivulete.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Gică Hagi spune că penaltiul Universității Craiova nu a fost acordat corect

Hagi a afirmat că faultul lui Kevin Boli asupra lui Elvir Koljic nu a fost unul care să fie sancționat cu penalti (din care Ivan a egalat în minutul 82).

De asemenea, antrenorul Farului a făcut aluzie la Gigi Becali (FCSB) și Ioan Varga (CFR Cluj), care au amenințat că se vor retrage din fotbal din cauza erorilor de arbitraj.

„E un punct, felicit echipa pentru ce a făcut pe teren, a arătat că știe și să sufere. Bravo lor. De ce să fim supărați? Că suntem pe primul loc? Că am făcut un egal cu o echipă cu un lot extraordinar? N-am de ce să fiu supărat, sunt fericit pentru băieți că au muncit mult.

Eu sunt la cald, mă întrebați de absențe? N-a contat nimic, absolut nimic. Am condus când am fost 11 la 11. Scuzați-mă. Restul, când am fost cu un om în minus, n-am ce să discut, trebuie să ne concentrăm. Eu nu pot să fiu supărat, sunt pe primul loc, deci sunt fericit.

Poate alții sunt supărați că am făcut egal în deplasare. În rest, știu că am întâlnit o echipă bună, care a avut 100 de ocazii, dar le-a avut când noi am fost cu un om în minus și ne-a egalat dintr-un penalti care nu cred că a fost. N-a fost intensitate, n-a fost nimic, a atins mingea, a căzut și a dat penalti.

Nu contează, Craiova a avut multe ocazii. Îmi dați voie să-mi zic impresia? Am văzut că în România toți țipă, unii se lasă. Noi, cum? Ăsta e penalti? Dacă ăsta e penalti, orice poate să fie penalti.

Când am ieșit campioni în 2017, portarul a avut o contribuție foarte mare, sperăm că și anul ăsta Aioani ne va ajuta. Aioani e la echipa campioană (n.r. de pe primul loc), dar văd că nu e în primii trei din țară. E foarte bun, joacă și cu piciorul, și cu toate, dar nu e bun, că e la Farul” - Gică Hagi la DigiSport.

SuperLiga, etapa a opta din play-off

Rapid București - Sepsi Sfântu Gheorghe 0-0

CSU Craiova - Farul Constanța 1-1

FCSB - CFR Cluj / duminică, 21:00.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 47p (+1 meci)

2. FCSB 43p

3. CFR Cluj 39p

4. Universitatea Craiova 37p (+1 meci)

5. Rapid București 35p

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 26p.