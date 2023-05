SuperLiga - Powered by SUPERBET Duminică, 14 Mai 2023, 08:42

​Denis Alibec, atacantul echipei Farul Constanţa, a încercat să explice la finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 1-1, gestul pentru care a fost eliminat în prelungirile primei reprize.

Denis Alibec Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Denis Alibec explică: „De la transpirație, mi-a alunecat cotul în capul lui”

Atacantul a irosit o lovitură de la 11 metri ('11), iar apoi a primit cartonaș roșu după ce l-a lovit pe Vlădoiu (+45+4). Alibec a spus că nu vrut să-și lovească adversarul, ci doar să-l împingă.

„Îmi cer scuze suporterilor, colegilor, staff-ului. Am vrut să-l împing, să fac fault. De la transpirație, mi-a alunecat cotul în capul lui. Am vrut să-l împing, nu să-l lovesc. După cum se vede în reluare, e clar cartonaș roșu. Chiar nu am cuvinte.

Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul. Dar am încredere în colegii mei. Chiar nu am vrut să îl lovesc, după ce am luat roşu chiar m-am gândit la fază.

La penalty, am vrut să dau iar tare pe mijloc şi i-am dat în picior, important este că nu am luat cele trei puncte. Am încredere in colegii mei, îmi pare rău că nu pot fi alături de ei şi sper să-mi spele păcatele. Meciul cu FCSB este cu siguranţă decisiv, dar suntem uniţi, o familie şi mergem împreună până la final

Domnul Hagi mi-a spus că nu e nimic, dar sunt foarte supărat că am făcut una ca asta” - Denis Alibec, citat de DigiSport.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre CSU Craiova și Farul Constanța.

SuperLiga, etapa a opta din play-off

Rapid București - Sepsi Sfântu Gheorghe 0-0

CSU Craiova - Farul Constanța 1-1

FCSB - CFR Cluj / duminică, 21:00.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 47p (+1 meci)

2. FCSB 43p

3. CFR Cluj 39p

4. Universitatea Craiova 37p (+1 meci)

5. Rapid București 35p

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 26p