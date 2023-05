SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 09 Mai 2023, 20:55

Daniel Ișvanca

​Farul Constanța este aproape de cucerirea unui titlu remarcabil în istoria clubului. Formația antrenată de Gică Hagi are un avans de 3 puncte față de FCSB, cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Indiferent dacă va fi campioană sau nu, echipa constănțeană are șanse mari să rămână fără cel mai bun marcator.

Denis Alibec Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Denis Alibec poate pleca gratis de la Farul în vară - Clauza specială din contractul atacantului

Denis Alibec are un sezon de vis alături de Farul Constanța. Internaționalul român a înscris de 14 ori în acest sezon de SuperLiga pentru echipa de la malul mării, care este foarte aproape de cucerirea titlului.

Chiar dacă el și-a prelungit contractul cu Farul Constanța, Alibec are o clauză specială în contract care îi permite să plece gratis de la echipa din Ovidiu dacă va avea o ofertă din afara țării.

Gică Hagi a confirmat informația marți seară la DigiSport.

„Alibec are o clauză. Nu e ușor să îl înlocuiești pe Alibec la cum a jucat el anul ăsta. El are un contract, dar are și o clauză prin care poate pleca dacă are o ofertă foarte bună din străinătate.

Nu știu dacă are vreo ofertă. Nu e momentul, noi avem meciuri. Mai sunt meciuri rămase. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe acest final de campionat.

Sperăm să terminăm așa cum am dus-o până acum. Alibec pleacă gratis în străinătate.

El ne-a ajutat foarte mult, e un jucător foarte bun, care face diferența. Ca antrenor e mai ușor să faci tactica.” - a transmis „Regele”.

Clasament play-off SuperLiga

1 Farul Constanța 46p

2 FCSB 43p

3 CFR Cluj 39p

4 Universitatea Craiova 36p

5 Rapid București 34p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 25p