UTA Arad a ratat șansa de a se îndepărta de locul direct retrogradabil în liga secundă. Formația arădeană a remizat la Pitești cu FC Argeș (2-2), la capătul unui meci în care dramatismul a atins cote maxime.

Mircea Rednic, acuzații grave la adresa arbitrului Adrian Cojocaru

UTA Arad a avut meciul în mână pe terenul celor de la FC Argeș, însă „Bătrâna Doamnă” a plecat cu doar un punct din Trivale, deși la pauză conducea cu scorul de 2-0.

Pitestenii au beneficiat de nu mai puțin de 3 lovituri de la 11 metri, iar ultima a venit în al șaselea minut de prelungire, când Mircea Rednic a făcut semne disperate către jucătorii săi să iasă de pe teren.

Spiritele s-au încins și inre jucătorii celor două formații, dar decizia a rămas penalty pentru FC Argeș.

Garita a transformat pentru a doua oară și scorul s-a terminat 2-2.

Imediat după meci, antrenorul celor de la UTA Arad a răbufnit și l-a acuzat pe centralul Adrian Cojocaru de viciere de rezultat.

„Mă întreb, Cojocaru de ce a mai venit la meciul ăsta? Dacă toate deciziile pe care le-a luat el au fost proaste, de ce a mai venit? Dacă nu era VAR-ul... Mai bine puneam doi tușieri și pe cei de la VAR, la orice contact, sunam la VAR. Câte contacte sunt în careu și pentru asemenea fază să dai penalty?

La primul, a lovit mingea întâi. La al doilea, o atingere... Noi câte faulturi am avut și nu a dat? Poate pot să reproșez că am avut ocazii, puteam să facem diferența. În situația de față, așa trebuie să faci, să dai 3-4 goluri, poate câștigi. VAR-ul a luat deciziile la meciul ăsta!

Ei au sesizat, dar tu schimbi decizia. Ce înseamnă? Că tu ai fost pușcărie, mână moartă, dacă nu ești în stare să iei o decizie! Echipa asta e cam vânată! Strigau de pe margine, `minge lungă, cădeți!`. Înseamnă că ăștia știau ceva dacă tot voiau să joace așa.

Se așteptau, la orice cădere, era fault. Am vrut să retrag jucătorii, să discut cu ei. Ce câștigam? Pierdeam cu 0-3, așa am făcut un egal. Să dai trei penalty-uri... De ce? Există atâtea dueluri în careu, păi, atunci, nu mai jucăm. Puteam să facem diferența, am avut atâtea situații, și la 2-0, și la 2-1.

Jucătorii aveau primă de joc, salariu depindea de victorie, ce să le spun? Nu poți să pierzi în halul ăsta, cu trei penalty-uri prea ușor acordate. Așa ceva nu am mai văzut. Eu spun că ne vom salva, la cum am jucat.” - a declarat Mircea Rednic, potrivit Digi Sport.

Clasament play-out SuperLiga

1 Petrolul Ploiești 34p

2 FC U Craiova 1948 32p

3 FC Voluntari 30p

4 Hermannstadt 28p

5 FC Botoșani 28p

6 Universitatea Cluj 27p

7 UTA Arad 22p

8 Chindia Târgoviște 22p

9 FC Argeș 21p

10 CS Mioveni 11p