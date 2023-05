SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 08 Mai 2023, 21:40

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

CFR Cluj a ieșit din calculele pentru titlu după remiza cu Universitatea Craiova (1-1), însă Dan Petrescu nu a putut trece peste greșelile de arbitraj care s-au făcut în acest play-off în defavoarea echipei sale.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

CFR Cluj, misiune imposibilă pentru câștigarea titlului

CFR Cluj a ajuns la 3 etape consecutive fără succes în play-off, iar șansele ardelenilor de a-și apăra titlul au scăzut considerabil.

Ardelenii sunt la 7 puncte în spatele liderului Farul Constanța, cu 3 etape înainte de finalul sezonului.

Dan Petrescu a răbufnit la finalul partidei cu Universitatea Craiova, când VAR-ul a întors decizia eliminării lui Andrei Ivan, iar tehnicianul ardelenilor și-a continuat asaltul la adresa arbitrajului în cursul zilei de luni.

„Sunt așa de multe de spus, nu știu cu ce să încep, încă sunt la cald după meci, s-au întâmplat iar foarte multe lucruri împotriva echipei noastre. Nu am venit aici să găsesc scuze, am venit să vedem fazele din acest play-off și să îmi explice cineva cum în 7 meciuri nicio decizie VAR nu a fost pro CFR.

Tu, arbitru, Radu Petrescu, ești lângă fază, vezi intensitatea, dai roșu corect, clar, și te mai duci la VAR, să mai verifici ce, ce ai văzut tu la doi metri? Deja știm toți de pe bancă, că orice decizie VAR e împotriva noastră.

După aia, ai henț, nu te duci la VAR. Nu mai putem să suportăm. Avem 7 penalty-uri în play-off și am primit 0. Haideți să le vedem. Dumneavoastră m-ați invitat.

Pentru mine e roșu clar. Uite unde e Radu Petrescu, vede clar că e piciorul sus, talpă, săracul Boateng nu a mai putut să joace, l-am scos în repriza a doua. De ce ai mai avut nevoie de VAR dacă ai fost acolo? Eu am luat titlul cu Unirea Urziceni cu arbitri străini, cu români nu luam. Dacă ăsta nu e roșu, care mai e?

Mi-a dat galben, am vrut să îl întreb. În Europa am avut 16 meciuri, am primit 0 cartonașe galbene. De ce aici primesc mereu? Arbitrii sunt aroganți cu mine, nu vorbesc. Mă duc mâine în Italia să antrenez, să vedem, câte galbene iau.

Nu dau explicații. Nu pot să stau pe bancă cu Steaua (n.r. FCSB). Bîrsan a venit la mine la pauză (n.r. la meciul cu Rapid) și mi-a spus că am greșit.” - a declarat „Bursucul”, potrivit Prima Sport.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 46 puncte

2. FCSB 40p

3. CFR Cluj 39p

4. Universitatea Craiova 36p

5. Rapid București 34p

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 25p