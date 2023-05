SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 02 Mai 2023, 17:39

HotNews.ro

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat după partida pierdută cu Rapid din etapa a cincea a play-off-ului SuperLigii că este gata să vândă echipa și să iasă din fotbal.

Jucatorii celor de la FCSB Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Becali mărește miza – Solicită 40 de milioane de euro dacă FCSB câștigă titlul

Între timp, FCSB a câștigat partida cu Universitatea Craiova și a ajuns pe poziția secundă în SuperLigă, la doar trei puncte de liderul Farul Constanța.

Deși inițial solicita 25 de milioane de euro pentru a ceda echipa, Becali a declarat că are o ofertă de la un investitor român pentru această sumă, dar în cazul în care va reuși să obțină titlul, mutarea s-ar putea face pentru 40 de milioane de euro.

„Eu am terminat, numai că acum am un client cu care negociez. Am 25 de milioane pe care a spus că le dă. Dar, dacă iau campionatul, eu nu mai vreau. Dacă sunt campion, iau 40! Dacă nu, 25. Contează asta foarte mult.

E român, dar nu pot să spun cine. Nu cred că e mai bogat decât mine. Dar nu trebuie să fii mai bogat decât mine ca să cumperi o echipă” - a anunțat Gigi Becali, conform DigiSport.

Gigi Becali vrea să investească la FC Voluntari

Dacă va ceda în final acțiunile de la FCSB, Becali anunță că nu va ieși din fotbal, ci va investi la FC Voluntari, echipă condusă de finul său, primarul Florin Pandele.

„Dacă omul îmi dă 40 de milioane de euro… dau echipa. Apoi iau Voluntariul și devin campion în primul an, ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal”, a declarat patronul de la FCSB.

În etapa a șaptea a play-off-ului SuperLigii, FCSB va juca pe teren propriu împotriva lui Sepsi Sfântu Gheorghe, luni de la ora 21:00.