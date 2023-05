SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 01 Mai 2023, 23:35

Silviu Dumitru • HotNews.ro

CFR Cluj a pierdut pe terenul Rapidului, scor 3-1, iar campioana en-titre are din ce în ce mai puțin șanse la câștigarea unui nou titlu. La finalul partidei din Giulești, antrenorul Dan Petrescu și-a criticat jucătorii.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Apărarea echipei CFR Cluj, de cascadorii râsului în meciul cu Rapid

Dan Petrescu nu s-a putut baza pe Camora și pe Burcă la meciul din etapa a șasea a play-off-ului SuperLigii și consideră că înlocuitorii lor sunt vinovați pentru rezultatul de luni seara.

De asemenea, antrenorul spune că penalty-ul Rapidului a fost acordat prea ușor.

„Suntem foarte supărați, am început meciul de la 0-2, cu un penalty ușor acordat, normal, e a treia oară. Golul doi, un șut de la distanță, apoi a fost doar o echipă pe teren. Am dat gol, am avut ocazii rarisime. Nu înțelegeam cum să fie la pauză 3-1, când am jucat doar noi!

Apărarea a fost de cascadorii râsului în prima repriză. Să iei trei goluri din trei atacuri, mi se pare ceva... Se vede lipsa celor trei (n.r. Camora, Burcă și Deac), știam că așa va fi. Plus jucătorii de atac, care au fost dați. Am făcut schimbări doar că trebuia să fac schimbări.

Nu eu l-am pierdut pe Dugandzic, nu eu l-am dat, a fost nevoie de altceva. Eu nu am vrut să plece.

Ce mă bucură este jocul lui (Alin) Fică, a jucat excelent, cred că a fost cel mai bun jucător al nostru. Sincer, nu mă așteptam să joace așa bine. La antrenament a arătat bine, dar meciul e meci. E un câștig pentru club, ăsta e câștigul nostru cel mai mare.

Pe Yeboah l-a terminat moral chestia cu Slavia. El semnase, practic, iar chestia cu accidentarea l-a făcut să nu mai fie cum era înainte. E copil, are 19 ani, normal că suferă. Fizic arată bine, dar moral, nu.

Suntem pe locul trei, asta este realitatea. Cei care sunt pe primele două locuri au șanse mai mari, dar eu nu o să cedez. Eu nu voi ceda, voi încerca. Dacă jucătorii vor ceda, asta e altceva, dar eu nu voi ceda. Nu voi dormi nopțile pentru a găsi soluții. Mi se pare un penalty acordat prea ușor” - Dan Petrescu, citat de DigiSport.

Adrian Mutu: Rapid trebuie să rămână cu picioarele pe pământ după victoriile cu FCSB și CFR Cluj

Antrenorul Adrian Mutu a declarat că Rapid a făcut un meci extraordinar, mai ales în repriza secundă, apreciind că jucătorii săi „au ştiut să sufere”.

„Așa este în fotbal, după cum spuneam și cu meciul cu FCSB, doar îmi fac treaba. Tot ce am în minte e să redresez echipa.

Cred că am fost puțin influențați de golul din penalty și de golul doi venit repede. Am făcut un meci bun astăzi, mai ales în repriza a doua când am știut să suferim. Știam ce ne așteaptă, știam ce stil de joc au. Mă bucur că am terminat cu bine și este o stare foarte frumoasă.

Dugandzic este un jucător foarte bun în ansamblu pentru că muncește foarte mult pentru echipă. Ceea ce i-am dat eu este liniștea, l-am învățat și anumite mișcări pe care să le facă. Cred că a înțeles, 19 de goluri sunt multe, dar putea să aibă și mai multe goluri dacă nu rata penalty-uri.

Îi felicit pe băieți că au rămas cu picioarele pe pământ, după victoria din derby-ul cu FCSB. Astăzi am intrat bine, conectați și vom încerca să câștigăm cu toate echipele pentru a acumula experiență pentru sezonul viitor” - Adrian Mutu.

Pentru gazde au marcat Dugandzic ('9 penalty, '45+2) și Kait ('12), în timp ce pentru oaspeți a punctat Braun ('15).

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Rapid București și CFR Cluj.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 43p

2. FCSB 40p

3. CFR Cluj 38p

4. CSU Craiova 35p

5. Rapid București 34p

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 25p.