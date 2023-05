SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 01 Mai 2023, 09:01

HotNews.ro

0

FCSB a învins în deplasarea de la Universitatea Craiova, scor 2-1, într-o partidă pe care oltenii au dominat-o, iar în final puteau obține măcar un rezultat de egalitate, în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii.

Eugen Neagoe Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Eugen Neagoe, acuză mai multe faze de arbitraj

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova s-a arătat mulțumit de jocul formației sale, dar a avut un discurs dur despre maniera de arbitraj, pe care a considerat-o în favoarea echipei lui Elias Charalambous.

„La 0-0 ai bară, cred că dacă reușeam să marcăm din penalty puteam să câștigăm meciul. Cei de la FCSB au tras de timp încă din minutul 50. Chiar este jenant tot ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare jocului, nici Băsescu nu avea așa campanie.

Cred că Compagno merita al doilea cartonaș galben și pe cel roșu. Dar ăsta este, trebuie să facem gură, să țipăm. 30 de mii de oameni în tribună, ar fi fost altfel meciul cu ei în 10 oameni și în 11 au avut doar două șuturi pe poartă.

(n.r. Arbitrajul a fost influențat?) Normal, când se vorbește o săptămână de acest meci. Tot respectul pentru Istvan Kovacs, poate cel mai valoros arbitru, dar nu am vorbit de el, am spus doar de tot ce s-a întâmplat. Trebuia avertizat portarul din minutul 50, de atunci se muta dintr-o parte a careului în cealaltă. Au marcat două goluri dintr-un șut.

V-am spus, am jucat fotbal, am încercat, dar din păcate nu am reușit. Am ieșit din lupta pentru titlu, avem doar șanse matematice. Îmi doresc de acum doar ca băieții să fie sănătoși. Nu putem să schimbăm nimic, sunt prea mic. Nu sunt venit așa, mi-aș dori ca etapa viitoare la Cluj să avem și noi același arbitraj pe care l-au avut adversarii în această seară. Compagno trebuia eliminat. Crețu la Sepsi a luat roșu, nu am comentat. Luați câte faulturi au făcut, la fiecare fază era fault, asta e realitatea. Eu nu pot, sunt prea mic, dacă mai scoteam două cuvinte mă și suspendau.

Sunt afectați, dar le-am spus să ridice capul și să facem tot ce depinde de noi să câștigăm. Se poate acum să urcăm în clasament. Toți jucătorii mari ratează penalty.

Nu pot să vorbesc prea mult, este nedrept, dar nu pot să mai schimb nimic acum. Au avut noroc, cred că au recunoscut și cei de la FCSB asta” - a declarat Eugen Neagoe, pentru DigiSport.

În etapa a șaptea din play-off-ul SuperLigii, Universitatea Craiova va evolua în deplasare cu CFR Cluj.

Elias Charalambous și plusul pe care l-a avut FCSB în victoria cu Universitatea Craiova - Ce mesaj a avut pentru suporteri