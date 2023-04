SuperLiga - Powered by SUPERBET Duminică, 30 Aprilie 2023, 23:47

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

FCSB a urcat pe locul 2 în play-off după etapa cu numărul 6 din play-off-ul SuperLiga. Vicecampioana României a învins greu în deplasare la Universitatea Craiova, scor 2-1.

Fanii celor de la FCSB Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

FCSB a depășit-o pe CFR Cluj și este la 3 puncte de Farul Constanța

Golgheterul Andrea Compagno și Deian Sorescu au înscris pentru oaspeți, iar cele două goluri au făcut diferența în partida de pe Ion Oblemenco.

Oltenii au beneficiat și de două lovituri de la 11 metri, una dintre ele ratată incredibil de Andrei Ivan.

La finalul partidei, Elias Charalambous a enumerat plusurile pe care le-a avut echipa sa în confruntarea cu Universitatea Craiova.

Antrenorul FCSB-ului nu a uitat însă și de suporterii care au făcut deplasarea la Craiova și care au susținut necondiționat echipa.

„E o victorie foarte importantă, pe un stadion greu, cu o echipă bună, care a avut fanii de partea ei. Jucătorii au muncit foarte mult, mai ales pentru a apăra rezultatul.

Nu am jucat la fel de bine ca etapa trecută, dar atitudinea a făcut diferența și ne-a adus cele trei puncte. Trebuie să continuăm să ne îmbunătățim, să muncim. Nu trebuie să ne gândim departe.

Vreau să le mulțumesc suporterilor care au făcut deplasarea de la București.

Să fiu sincer, am analizat primul joc, am văzut ce probleme am avut și am schimbat pe faza defensivă. Am vrut să aduc mulți jucători în ax și cred că ne-am descurcat bine.

Acum, cel mai important este rezultatul. Câteodată, obții mai puțin decât oferi. Astăzi, cred că am obținut maximul.

Portarul nostru a prins o zi bună, avem un portar foarte bun, chiar doi portari foarte buni.” - a încheiat acesta, potrivit Digi Sport.

Clasament SuperLiga:

1 Farul Constanța 43p

2 FCSB 40p

3 CFR Cluj 38p

4 Universitatea Craiova 35p

5 Rapid București 31p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 25p