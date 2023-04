SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 24 Aprilie 2023, 20:24

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

CS Mioveni are 5 înfrângeri din 5 partide jucate în play-out, iar formația antrenată de Nicolae Dică nu a înscris niciun gol în această etapă a sezonului. Argeșenii au pierdut în deplasarea de la Universitatea Cluj (1-0), iar Nicolae Dică a confirmat că nu va rămâne să antreneze în liga a doua

Nicolae Dica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nicolae Dică își dorește să antreneze în SuperLiga - Nu este dispus să rămână în Liga 2

CS Mioveni a pierdut luni seară în fața Universității Cluj, scor 1-0, la capătul unui meci marcat de greșeala mare a portarului Flavius Croitoru.

Tehnicianul argeșenilor nu găsește explicații pentru căderea inexplicabilă a echipei din play-out și a subliniat că nu va rămâne dacă formația va pica în liga secundă, lucru aproape cert, ținând cont că echipa are 11 puncte.

„Am pierdut și acest joc, pe o greșeală mare, asta este. E păcat că nu am avut mai mult curaj. Asta este, am încercat, am fost aproape când am început play-out-ul. Se pare că atât am putut în acest moment.

Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nimeni nu ne dădea șanse să ne salvăm. Am reușit niște rezultate la început, apoi, în play-out, totul s-a schimbat.

Chiar nu am o explicație, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba. Nu regret, îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, știam când am venit că e foarte greu.

Nu vreau să vorbesc acum despre ce se va întâmpla în viitor, e la cald. Nu știu ce voi face. Îmi doresc să rămân în prima ligă, voi vedea dacă voi avea oferte.” - a transmis Nicolae Dică, potrivit Digi Sport.

Clasament play-out SuperLiga

1 FC U Craiova 1948 28p

2 Hermannstadt 27p

3 FC Botoșani 27p

4 Petrolul Ploiești 27p

5 Universitatea Cluj 26p

6 FC Voluntari 23p

7 Chindia Târgoviște 22p

8 UTA Arad 18p

9 FC Argeș 17p

10 CS Mioveni 11p