FCSB a pierdut cu 1-0 pe terenul Rapidului, iar multe dintre deciziile arbitrului Horațiu Feșnic l-au scos din sărite pe Gigi Becali. Într-o conferință de presă susținută la palatul din Aleea Alexandru, omul de afaceri a afirmat din nou că se va retrage din fotbal.

Gigi Becali Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

Gigi Becali spune că se retrage din fotbal - Cere 25 milioane de euro pentru FCSB

FCSB a rămas la patru puncte în spatele liderului Farul, iar Becali a anunțat suma pentru care este dispus să cedeze formația care este vicecampionă a României.

„Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează.

Am 65 de ani... Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit 'Întuneric'. Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate.

Am făcut o socoteală. 10 milioane înainte, 10 acum, vreo 3 milioane majorare de capital. Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal. Azi am semnat ieșirea din toate funcțiile de la club.

Tot ce înseamnă reprezentarea cu FCSB cu FRF nu va mai fi. Să facă ei ce Adunări Generale vor. Vali Argăseală nu mai merge la Comitetul Executiv ca să fim sclavi.

Eu ies. Nu am cum să contracarez nedreptatea și minciuna. Nu am cum să-i biruiesc. Sunt prea puternici, au prea multe structuri în spate. Ambii sunt ai lui Băsescu. Nu pot să o scot la capăt cu ei.

'Te oblig să joci cu un jucător sub 21 de ani. Că sunt stăpân'. Bine... Nu am ce face. Asta e tiranie. Nu o suport. Nu am ce căuta în tiranie. M-au biruit. Am fost obligat să fac fotbal feminin...

Acum spune 'Aduc pe Vassaras. Eu, Comitetul Executiv'. Întreabă-ne pe noi dacă vrem. 'Pun eu antrenor la națională'. Întreabă-ne și pe noi, din Comitetul Executiv. Lumea îl condamnă pe Mircea Sandu, dar avea o eleganță și o înțelepciune. Ne întreba.

Eu mă retrag. Îmi văd de viața mea. E inadmisibil ce a făcut Feșnic! Cum să mai joci fotbal? Probabil a zis că nu poate da penalty, că e VAR. Dar le-a zis că-i lasă se joace dur. Pe Coman îi rupea piciorul definitiv, pe toată viață îl distrugea. Îi rupea tot dacă-l prindea. Iar Feșnic era la 3 metri. De ce să stau într-o asemenea mizerie?

Nu voi mai ține nici acțiunile. Nici fetele nu vor. Am vrut să dau echipa ginerelui, dar fata mi-a zis să-i las bărbatul în pace. Poate pun echipa pe numele surorii până vând. Dacă eu nu pot îndeplini dreptatea, mă retrag. M-au biruit.

Am 65 de ani și o să-mi văd de treaba mea, de Biserică. Nu mă pot lupta cu tirania. M-am luptat, am făcut și pușcărie. Am intrat în foc ca prostul. Dar ei nu mai am treabă cu ei. Ei au puterile statului de partea loc.

Nici la meciuri nu mă mai uit. O să stau la Biserică. O să-l spun pe MM Stoica. El va comanda totul. Va fi omul meu de bază. Nu mă mai interesează nici schimbările. Voi întreba doar scorul.

La revedere, băi Burleanu! Spală-te pe cap cu Feșnic, cu Vassaras, cu Vișan și Bodescu și cu toate mizeriile pe care le faci cu ai tăi. Ați câștigat Federația și o țineți cu tiranie. Eu mai vin când pleacă Burleanu și Vassaras.

„Campionatul poate-l iei, că poate dă Domnul. Dar nu mai pot cu nedreptatea. Nu mă interesează campionatul, ci mizeriile pe care le-au făcut! Gata! Nu mai vreau” - Gigi Becali, citat de GSP.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 42 puncte

2. CFR Cluj 38

3. FCSB 37

4. CSU Craiova 35

5. Rapid București 31

6. Sepsi Sf. Gheorghe 24.