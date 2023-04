SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 22 Aprilie 2023, 23:49

Chiar dacă echipa sa a suferit prima înfrângere din play-off-ul SuperLigii, 1-0 pe terenul Farului, iar titlul pare tot mai departe, Dan Petrescu a avut puterea să recunoască superioritatea formației lui Gheorghe Hagi.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan Petrescu și explicațiile înfrângerii cu Farul Constanța

CFR Cluj a ratat victoria care îi putea duce pe ardeleni pe primul loc al clasamentului SuperLigii.

La finalul partidei, Dan Petrescu a avut un discurs extrem de calm și crede că echipa sa va reintra în lupta pentru titlu dacă reușește o victorie în următoarea rundă.

„Nu e bine deloc pentru noi, e prima înfrângere în play-off, e clar că suntem foarte supărați. O primă repriză echilibrată, a doua au început mai bine, au dat gol. Iar nu ne-au ajutat liniile, orice decizie VAR se ia, e împotriva noastră. Nu e anul nostru. Nu vreau să comentez dacă a fost sau nu.

Farul a meritat victoria, nu am ce să le reproșez băieților. Farul e favorită, mai sunt 5 meciuri, trebuie să ne concentrăm. A fost o greșeală în lanț la gol, noi nu jucăm la ofsaid. De mult nu am luat un gol atât de ușor. Dacă pierd, trebuie să-mi reproșez foarte multe, normal. Eu am pregătit echipa, dar au fost condiții mai deosebite.

Doi jucători au fost în Serbia, Boateng nu prea s-a antrenat, Deac și Camora, accidentați. Nu sunt scuze, dar nu e așa ușor fără Deac și Camora, oricine ar fi antrenor. Nu avem de unde să scoatem alți jucători.

Eu sunt convins că dacă vom reuși să câștigăm următorul meci, vom reintra în cărți.

De pe bancă s-a văzut clar de tot penalti, apoi am înțeles că a lovit mingea. Nu am văzut, nu vreau să comentez. E bătaie pentru primele trei locuri, va fi până la final. Nu vorbesc după meci! Niciodată! Întâi trebuie să revăd meciul, apoi vorbesc cu ei” – a declarat Dan Petrescu, pentru DigiSport.

Pentru CFR Cluj urmează deplasarea din Giulești pentru meciul cu Rapid, în etapa a șasea din play-out-ul SuperLigii.

Gică Hagi, fericit după victoria cu CFR Cluj: „Rezultatul arată că merităm să fim acolo”