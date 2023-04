SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 22 Aprilie 2023, 21:40

HotNews.ro

0

Contestat de suporteri după seria de rezultate nefavorabile ale Rapidului, antrenorul Adrian Mutu a prefațat duelul cu FCSB, afirmând că giuleștenii vor victoria, iar el nu va demisiona cât timp și-a îndeplinit obiectivul.

Adrian Mutu, Rapid Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu, speranțe mari pentru prima victorie a Rapidului în play-off chiar cu FCSB

Rapid București are o serie de șase partide fără victorie, fiind singura echipă din play-off care nu a reușit niciun succes.

Dacă după partida pierdută cu Universitatea Craiova suporterii și-au pierdut răbdarea și au solicitat demisia antrenorului, spiritele par că s-au calmat, iar galeria giuleșteană își va încuraja favoriții la derbiul cu FCSB.

Înaintea duelului de duminică, Adrian Mutu a anunțat că echipa sa va face orice ca să câștige și să își revină.

„Este un derby, un meci foarte important pentru noi, pentru că venim după două înfrângeri. Trebuie să facem orice să câştigăm cu FCSB şi să ne revenim. FCSB e o echipă în formă, dar nu o să vorbesc mai mult despre adversari.

Sper să fie un derby spectaculos şi să câştigăm cele trei puncte. Este un meci special pentru Rapid, va fi un joc disputat, cu spectacol şi în tribune. Aşa că sperăm să se încheie şi cu victoria Rapidului.

A fost o săptămână grea, nu pot să zic că a fost uşoară. Presiune era şi înainte, dar săptămâna asta a fost ceva mai mare. Cam ca atunci când am venit la Rapid. Lucrurile între mine şi club sunt clare.

Eu consider că am realizat ce am promis atunci când am venit la echipă. Bineînţeles că pretenţiile au crescut şi aşteptările sunt mult mai mari şi de aceea şi noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor.

Ştiu că galeria noastră e pătimaşă, pune mult suflet, de aceea trebuie să facem acelaşi lucru şi noi. Rapid cred că e pe traiectoria corectă, de când a promovat a crescut de la an la an. Iar în sezonul următor, când vom fi în anul centenarului, atunci ne vom lupta la titlu.

Şi bineînţeles că pentru acest lucru avem nevoie de transferuri, iar echipa va fi îmbunătăţită pentru că vom avea nevoie de jucători mult mai puternici.

Eu am înţeles supărarea suporterilor după înfrângerea de la Craiova. Normal că şi eu sunt supărat pe situaţie pentru că nu-mi convine să aud că suporterii îmi cer demisia, mai ales că ştiu cât am muncit de când am venit la Rapid.

Am dat sută la sută, sunt profesionist, sunt un antrenor serios şi cred că am demonstrat asta tuturor. Şi bineînţeles, atunci când ajungi în play-off, lucru pentru care ne-am luptat tot anul, nu o să renunţ acum după două înfrângeri.

Eu încerc să găsesc soluţii să redresez echipa pentru a putea câştiga derby-ul cu FCSB. Valoarea tuturor se vede sub presiune, în momentele grele. Eu sunt sigur că vom da sută la sută şi vom câştiga acest meci” – a delcarat Adrian Mutu la conferința de presă, conform Agerpres.

Rapid și FCSB se vor întâlni duminică de la ora 20:30, într-o partidă transmisă LiveBlog pe HotNews.ro, din etapa a cincea a play-off-ului SuperLigii.

Elias Charalambous, înainte de duelul cu Rapid: „Suntem o echipă mare și echipele mari câștigă”