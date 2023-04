SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 17 Aprilie 2023, 23:23

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Farul Constanța a fost învinsă de FCSB, scor 2-1, în etapa a patra din play-off-ul SuperLigii. La finalul partidei de pe Arena Națională, Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale.

Gica Hagi

Gică Hagi spune că atacanții „au făcut foarte puțin” în meciul cu FCSB

Chiar dacă a spus că nu vrea să dea vina pe atacanți, Hagi a afirmat că echipa sa a suferit în fața porții lui Târnovanu.

„Cred că nu am fost noi în seara asta. Am avut ocazii, dar am pierdut mingea ușor. Nu am făcut contraatacul, puteam să marcăm și noi primii. Calitate foarte puțină în partea adversă.

Pe o presiune a adversarului, trebuie să știi să construiești, trebuie să ai atacanți care fac diferența. Dacă nu, o ia adversarul.

Cred că în careu au marcat un gol mai mult decât noi (n.r. asta a făcut diferența). Eu nu sunt mulțumit cum a arătat echipa. Ofensiv, nu am fost noi. Când nu ești tu, e greu.

Acum e la cald, important e că nu am fost noi. Când pierzi e clar că ești supărat. Când nu ești tu, nu poți să aspiri la rezultate bune. Fotbalul e făcut din momente și situații.

Trebuia să aduc ceva în plus (n.r. legat de schimbări). Nu a mers cum am vrut noi. În prima repriză am avut situații la ultima pasă. Nu o dau pe atacanți, dar au făcut foarte puțin în seara asta” - Gheorghe Hagi.

Denis Alibec visează în continuare la titlu

„Un meci prost făcut de noi. Adversarul a meritat victoria, dar puteam să revenim în repriza a doua, chiar dacă am primit gol foarte repede. Mergem mai departe şi sperăm ca în meciul următor să luăm trei puncte.

Ei ne-au surprins şi au reuşit să marcheze două goluri. Despre accidentare, mă ţine aici, în spate, dar sper să nu fie nimic, acum nu ştiu ce ar putea fi.

Deocamdată suntem pe primul loc, cel mai important acum este meciul cu CFR, dar dacă reuşim să-l câştigăm rămânem acolo. Sperăm ca noi să ieşim campioni!” - Denis Alibec.

Pentru FCSB au marcat Compagno ('35, penalty) și Coman ('47), în timp ce golul Farului a fost înscris de Sali ('52).

27.772 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională. În acest sezon, doar la meciul dintre FCSB și Rapid (6 noiembrie 2022, scor 3-1) au asistat mai mulți fani: 31.233.

Au evoluat echipele:

FCSB: Târnovanu – Sorescu (Pantea 88), Dawa, Tamm, Radunovic - Olaru, Ad. Şut, Edjouma (Ov. Popescu 67) - Oct. Popescu (Cordea 66), Compagno (Omrani 67), Fl. Coman (Miculescu 81). Antrenor: Elias Charalambous

Farul: Aioani - Kiki, K. Boli (M. Popescu 52), Larie, Borza (Marins 58) - Artean, Nedelcu (Băluţă 46), Grameni (Casap 46) - Alibec, L. Munteanu (Sali 46), Mazilu. Antrenor: Gheorghe Hagi.

SuperLiga, clasament play-off

1. Farul Constanța 39 puncte

2. CFR Cluj 38

3. FCSB 37

4. CSU Craiova 32

5. Rapid București 28

6. Sepsi Sf. Gheorghe 24.