Deși Rapid nu trece prin cel mai bun moment al sezonului, ajungând la a cincea partidă consecutivă fără victorie, suporterii au epuizat biletele pentru derbiul cu FCSB în mai puțin de patru ore.

Suporterii echipei Rapid Bucuresti Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Biletele la Rapid – FCSB, epuizate în 4 ore

Conducerea clubului Rapid București a anunțat că vineri la prânz vor fi puse în vânzare tichetele pentru partida de pe Giulești cu FCSB, din etapa a cincea a play-off-ului SuperLigii.

În mai puțin de patru ore, suporterii rapidiști au epuizat cele aproximativ 13.000 de bilete.

Rapid și FCSB se vor întâlni duminică 23 aprilie de la ora 20:30, într-o partidă transmisă liveblog pe Hotnews.ro.

Adrian Mutu, avertisment pentru jucători înaintea partidei cu Universitatea Craiova

Până la meciul cu FCSB, Rapid va întâlni duminică Universitatea Craiova, după meciul dezamăgitor pierdut în fața celor de la Sepsi.

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Adrian Mutu i-a avertizat pe jucătorii săi, anunțând că doar cine va demonstra în partidele viitoare că merită, va rămâne și în sezonul viitor.

„Venim după un meci slab, vrem să ne luăm revanșa. Fiecare meci din play-off e greu. Am fost afectați. E normal să se gândească la ce s-a întâmplat. Suntem bărbați, recunoaștem că am pierdut, că am jucat prost. Ne-am bătut singuri.

Am văzut declarația lui Victor (n.r. Angelescu). Ne dorim să ajungem cât mai sus. Suntem toți sub evaluare. La anul viitor obiectivul va fi titlul. Trebuie să ne dăm seama care va fi grupul cu care vom aborda sezonul următor. Presiunea a fost tot timpul.

Dacă vrem mai mult, suntem obligați să dăm mai mult. (n.r. Horațiu) Moldovan știe că trebuie să-și îmbunătățească jocul. Voi fi alături de jucătorii mei. Dacă îi voi critica eu, o voi face în vestiar”, - a declarat Adrian Mutu, conform DigiSport.