CS Mioveni a pierdut al treilea meci consecutiv în play-out-ul SuperLiga. Argeșenii au fost învinși de Petrolul Ploiești, scor 2-0, iar șansele ca echipa să se salveze de la retrogradare au scăzut dramatic.

Nicolae Dica Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nicolae Dică ia în calcul să își dea demisia de la CS Mioveni

CS Mioveni nu a adunat nici un punct de la începerea play-out-ului, iar echipa antrenată de Nicolae Dică nu a reușit să marcheze vreun gol până acum în această parte a sezonului.

Ultima înfrângere suferită în fața Petrolului (2-0) i-a dat de gândit lui Nicolae Dică, care ia în calcul serios să își dea demisia de la CS Mioveni.

„Ne-a bătut Budi cu o execuție senzațională. Nu am reușit să facem o partidă bună, să revenim, să ajungem cu mingea în 30 de metri.

În ultimii 30 de metri nu am reușit să punem probleme. Am arătat ca o echipă ca și retrogradată. Ok, am primit și noi un gol, dar să dăm și noi. Am arătat foarte rău.

De la vorbe la fapte e cale lungă. Degeaba vorbim dacă nu facem pe teren. Astăzi am fost slabi. M-am bucurat la început, că în primele 9 etape eram pe drumul cel bun.

Nu știu, o să ajung acasă și o să mă gândesc ce decizie voi lua. Nu vreau ca doar eu să îmi doresc rămânerea în Liga 1. Pentru mine e important că am venit. Am avut curaj. În nouă etape am arătat un fotbal bun.

O să mă gândesc acasă, să văd ce decizie voi lua. Nu sunt antrenorul care să vină și să-și dorească, iar jucătorii nu.” - a transmis Nicolae Dică, potrivit Digi Sport.

Clasament play-out

1 Petrolul Ploiești 27p

2 FC U Craiova 1948 26p

3 FC Botoșani 23p

4 FC Voluntari 22p

5 Hermannstadt 21p

6 U Cluj 20p

7 Chindia Târgoviște 19p

8 UTA Arad 18p

9 FC Argeș 14p

10 CS Mioveni 11p